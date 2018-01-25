Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Режиссер:Уэс Болл
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.
Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.
Продолжительность:142 мин
Сценарий:Т.С. Наулин, Джеймс Дашнер
В ролях:Роза Салазар, Томас Сэнгстер, Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио, Уолтон Гоггинс, Кэтрин МакНамара, Эйдан Гиллен, Натали Эммануэль, Патришия Кларксон, Джанкарло Эспозито
Музыка:Джон Песано
В ролях:Роза Салазар, Томас Сэнгстер, Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио, Уолтон Гоггинс, Кэтрин МакНамара, Эйдан Гиллен, Натали Эммануэль, Патришия Кларксон, Джанкарло Эспозито
Музыка:Джон Песано
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 января 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:25 января 2018
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