Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Режиссер: Уэс Болл

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

Продолжительность: 142 мин

Сценарий: Т.С. Наулин, Джеймс Дашнер

В ролях: Роза Салазар, Томас Сэнгстер, Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио, Уолтон Гоггинс, Кэтрин МакНамара, Эйдан Гиллен, Натали Эммануэль, Патришия Кларксон, Джанкарло Эспозито

Музыка: Джон Песано