139270

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти

Режиссер:Уэс Болл
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.

Томас возглавляет отряд выживших глейдеров, чтобы выполнить последнюю и самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный Последний город, смертоносный лабиринт, контролируемый ПОРОКом. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт.

Продолжительность:142 мин
Сценарий:Т.С. Наулин, Джеймс Дашнер
В ролях:Роза Салазар, Томас Сэнгстер, Дилан О’Брайен, Кая Скоделарио, Уолтон Гоггинс, Кэтрин МакНамара, Эйдан Гиллен, Натали Эммануэль, Патришия Кларксон, Джанкарло Эспозито
Музыка:Джон Песано
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 января 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 25 по 31 января
Северное сияниеБордовый зал
c 25 по 26 января
13:20 (300)
c 27 по 28 января
13:20 (390)
c 29 по 31 января
13:20 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 25 по 31 января
Мираж СинемаКинозал №2
c 25 по 26 января
10:20 (450 р. в 3D)
13:05 (700 р. в 3D)
15:50 (700 р. в 3D)
18:35 (800 р. в 3D)
21:20 (800 р. в 3D)
00:05 (500 р. в 3D)
c 27 по 28 января
10:20 (600 р. в 3D)
13:05 (700 р. в 3D)
15:50 (700 р. в 3D)
18:35 (800 р. в 3D)
21:20 (800 р. в 3D)
00:05 (500 р. в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
c 25 по 26 января
11:30 (300 в 3D)
14:05 (300)
16:40 (300)
19:20 (390 в 3D)
22:00 (300)
c 27 по 28 января
11:30 (300 в 3D)
14:05 (390)
16:40 (390)
19:20 (390 в 3D)
22:00 (300)
c 29 по 31 января
11:30 (200 в 3D)
14:05 (200)
16:40 (200)
19:20 (250 в 3D)
22:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 25 по 26 января
14:15 (800 р.)
17:00 (800 р. в 3D)
19:45 (1000 р. в 3D)
22:30 (1000 р. в 3D)
c 27 по 28 января
11:30 (600 р. в 3D)
14:15 (800 р.)
17:00 (800 р. в 3D)
19:45 (1000 р. в 3D)
22:30 (1000 р. в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
c 25 по 26 января
10:20 (300 в 3D)
14:55 (350 в 3D)
17:30 (390 в 3D)
20:05 (390 в 3D)
22:40 (300 в 3D)
c 27 по 28 января
10:20 (300 в 3D)
14:55 (390 в 3D)
17:30 (390 в 3D)
20:05 (390 в 3D)
22:40 (300 в 3D)
c 29 по 31 января
10:20 (200 в 3D)
14:55 (300 в 3D)
17:30 (350 в 3D)
20:05 (350 в 3D)
22:40 (300 в 3D)
Северное сияниеДетский зал
c 25 по 28 января
23:50 (300)
c 29 по 31 января
23:50 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?