Бегущий по лезвию 2049
Режиссер:Дени Вильнёв
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей – держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
Продолжительность:163 мин
Сценарий:Хэмптон Фанчер, Майкл Грин, Филип К. Дик
В ролях:Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Марк Арнольд, Вильма Сечи, Ана де Армас, Вуд Харрис, Давид Дастмалчян, Томас Лемаркус, Сильвия Хукс
Музыка:Бенджамин Уоллфиш, Ханс Циммер
В ролях:Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Марк Арнольд, Вильма Сечи, Ана де Армас, Вуд Харрис, Давид Дастмалчян, Томас Лемаркус, Сильвия Хукс
Музыка:Бенджамин Уоллфиш, Ханс Циммер
Производство:Великобритания, США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:05 октября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:05 октября 2017
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