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Бегущий по лезвию 2049

Режиссер:Дени Вильнёв
Жанры: Фантастика, Триллер.

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей – держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Продолжительность:163 мин
Сценарий:Хэмптон Фанчер, Майкл Грин, Филип К. Дик
В ролях:Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Марк Арнольд, Вильма Сечи, Ана де Армас, Вуд Харрис, Давид Дастмалчян, Томас Лемаркус, Сильвия Хукс
Музыка:Бенджамин Уоллфиш, Ханс Циммер
Производство:Великобритания, США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:05 октября 2017
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Северное сияниеОранжевый зал
c 5 по 8 октября
23:55 (300)
c 9 по 11 октября
23:55 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 5 по 8 октября
12:35 (300)
c 9 по 11 октября
12:35 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 5 по 6 октября
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15 (198)
11:15
11:15
11:15
14:25
14:25 (198)
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14:25
14:25
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14:25
14:25
14:25
17:35
17:35
17:35
17:35
17:35
17:35 (242)
c 7 по 11 октября
11:15
14:25
17:35
Северное сияниеСиний зал
5 октября
23:10 (300)
c 6 по 8 октября
18:30 (350)
23:10 (300)
c 9 по 11 октября
18:30 (250)
23:10 (200)
МурманскБольшой зал
5 октября
23:30 (300)
6 октября
15:35 (300)
20:30 (350)
23:30 (300)
c 7 по 8 октября
15:35 (350)
20:30 (350)
23:30 (300)
c 9 по 11 октября
15:35 (200)
20:30 (250)
23:30 (200)
АврораОсновной зал
5 октября
23:30 (200)
c 6 по 8 октября
12:55 (200)
20:30 (250 в 3D)
23:30 (200)
c 9 по 11 октября
12:55 (150)
20:30 (200 в 3D)
23:30 (150)
Северное сияниеПремьер зал
5 октября
22:30 (300)
6 октября
10:20 (300)
13:25 (350)
16:25 (350)
19:25 (390)
22:30 (300)
c 7 по 8 октября
10:20 (300)
13:25 (390)
16:25 (390)
19:25 (390)
22:30 (300)
c 9 по 11 октября
10:20 (200)
13:25 (300)
16:25 (300)
19:25 (350)
22:30 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
5 октября
23:30 (300 в 3D)
6 октября
11:30 (300 в 3D)
14:30 (300 в 3D)
17:30 (390 в 3D)
20:30 (390 в 3D)
23:30 (300 в 3D)
c 7 по 8 октября
11:30 (300 в 3D)
14:30 (390 в 3D)
17:30 (390 в 3D)
20:30 (390 в 3D)
23:30 (300 в 3D)
c 9 по 11 октября
11:30 (200 в 3D)
14:30 (200 в 3D)
17:30 (250 в 3D)
20:30 (250 в 3D)
23:30 (200 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 5 по 6 октября
11:00 (150 р.)
14:05 (200 р.)
17:10 (300 р.)
20:15 (300 р.)
c 7 по 8 октября
11:00 (200 р.)
14:05 (300 р.)
17:10 (300 р.)
20:15 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 5 по 6 октября
12:00 (450 р. в 3D)
15:05 (700 р. в 3D)
18:10 (800 р. в 3D)
21:15 (800 р. в 3D)
00:20 (500 р. в 3D)
c 7 по 8 октября
12:00 (600 р. в 3D)
15:05 (700 р. в 3D)
18:10 (800 р. в 3D)
21:15 (800 р. в 3D)
00:20 (500 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 5 по 6 октября
12:45 (400 р. в 3D)
15:50 (800 р. в 3D)
19:00 (1000 р. в 3D)
22:05 (1000 р. в 3D)
c 7 по 8 октября
12:45 (600 р. в 3D)
15:50 (800 р. в 3D)
19:00 (1000 р. в 3D)
22:05 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 5 по 8 октября
23:10 (1000 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 5 по 6 октября
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20 (198)
13:20
13:20
13:20
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13:20
16:30
16:30 (242)
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16:30
16:30
19:40
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19:40
19:40 (242)
c 7 по 11 октября
13:20
16:30
19:40

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