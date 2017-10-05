Бегущий по лезвию 2049

Режиссер: Дени Вильнёв

Жанры: Фантастика, Триллер.

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей – держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения… Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Продолжительность: 163 мин

Сценарий: Хэмптон Фанчер, Майкл Грин, Филип К. Дик

В ролях: Райан Гослинг, Дэйв Батиста, Робин Райт, Марк Арнольд, Вильма Сечи, Ана де Армас, Вуд Харрис, Давид Дастмалчян, Томас Лемаркус, Сильвия Хукс

Музыка: Бенджамин Уоллфиш, Ханс Циммер