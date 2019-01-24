BEEF: Русский хип-хоп

Режиссер: Рома Жиган

Жанры: Документальный, Музыкальный.

Весь путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов, показанный глазами самых ярких и знаковых представителей культуры. Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа, обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный облик всего жанра и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Рома Жиган

В ролях: Баста, Александр Тимарцев, Адиль Жалелов, Мирон Фёдоров, Джа Калиб, ST, Вахтанг Каландадзе, Кирилл Толмацкий, L’One, Смоки Мо

