BEEF: Русский хип-хоп
Режиссер:Рома Жиган
Жанры: Документальный, Музыкальный.
Жанры: Документальный, Музыкальный.
Весь путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов, показанный глазами самых ярких и знаковых представителей культуры. Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа, обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный облик всего жанра и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Рома Жиган
В ролях:Баста, Александр Тимарцев, Адиль Жалелов, Мирон Фёдоров, Джа Калиб, ST, Вахтанг Каландадзе, Кирилл Толмацкий, L’One, Смоки Мо
В ролях:Баста, Александр Тимарцев, Адиль Жалелов, Мирон Фёдоров, Джа Калиб, ST, Вахтанг Каландадзе, Кирилл Толмацкий, L’One, Смоки Мо
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:24 января 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:24 января 2019
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