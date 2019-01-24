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BEEF: Русский хип-хоп

Режиссер:Рома Жиган
Жанры: Документальный, Музыкальный.

Весь путь русского хип-хопа от андеграунда до огромных стадионов, показанный глазами самых ярких и знаковых представителей культуры. Фильм заглядывает за кулисы русского рэпа, обнажая все конфликты и столкновения, показывает истинный облик всего жанра и отвечает на вопрос, как ему удалось захватить современное поколение и стать музыкой номер один.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Рома Жиган
В ролях:Баста, Александр Тимарцев, Адиль Жалелов, Мирон Фёдоров, Джа Калиб, ST, Вахтанг Каландадзе, Кирилл Толмацкий, L’One, Смоки Мо
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:24 января 2019
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Северное сияниеБордовый зал
c 24 по 27 января
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