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БайБайМэн

http://stxmovies.com/thebyebyeman/
Режиссер:Стэйси Тайтл
Жанры: Ужасы, Триллер.

Висконсин, 1990-е. Оказавшись в таинственном старом доме, три студента местного колледжа до ужаса напуганы сверхъестественным существом, известным под именем БайБайМэн. Стоит кому-нибудь произнести это слово или хотя бы подумать о нем, демон начинает смертельную охоту на свою новую жертву. С помощью детектива Шоу друзьям нужно спастись самим и сделать так, чтобы никто не узнал о существовании БайБайМэна, иначе опасности будут подвержены еще больше жизней.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Джонатан Пеннер, Роберт Дэймон Шнек
В ролях:Дуглас Смит, Люсьен Лависконт, Крессида Бонас, Даг Джонс, Майкл Трукко, Дженна Кэнелл, Эрика Тремблэй, Мариса Эчеверриа, Клео Кинг, Фэй Данауэй
Музыка:The Newton Brothers
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:06 апреля 2017
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Мираж СинемаКинозал №5
c 6 по 9 апреля
22:05 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 7 по 9 апреля
17:40 (390)
21:40 (390)
c 10 по 12 апреля
17:40 (250)
21:40 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 7 по 9 апреля
20:10 (390)
23:45 (300)
c 10 по 12 апреля
20:10 (250)
23:45 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 13 по 14 апреля
21:45 (150)
c 15 по 16 апреля
21:45 (300)
c 17 по 19 апреля
21:45 (150)

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