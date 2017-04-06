БайБайМэн

Режиссер: Стэйси Тайтл

Жанры: Ужасы, Триллер.

Висконсин, 1990-е. Оказавшись в таинственном старом доме, три студента местного колледжа до ужаса напуганы сверхъестественным существом, известным под именем БайБайМэн. Стоит кому-нибудь произнести это слово или хотя бы подумать о нем, демон начинает смертельную охоту на свою новую жертву. С помощью детектива Шоу друзьям нужно спастись самим и сделать так, чтобы никто не узнал о существовании БайБайМэна, иначе опасности будут подвержены еще больше жизней.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Джонатан Пеннер, Роберт Дэймон Шнек

В ролях: Дуглас Смит, Люсьен Лависконт, Крессида Бонас, Даг Джонс, Майкл Трукко, Дженна Кэнелл, Эрика Тремблэй, Мариса Эчеверриа, Клео Кинг, Фэй Данауэй

Музыка: The Newton Brothers