Battle of the Sexes (субтитры)

Режиссер: Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис

Жанры: Драма, Комедия, Биография, Спорт.

В начале семидесятых годов прошлого века на теннисном корте встретились Бобби Риггс, в прошлом носивший звание чемпиона по теннису, и Билли Джин Кинг, действующая первая ракетка мира. Эта игра стала известна как «Битва полов», оказавшись самым популярным спортивным матчем на телевидении всех времен. Турнир стал порождением духа тех лет и с новой силой всколыхнул общественные баталии о гендерном равенстве, которого добивались феминисты. Загнанные в угол под яркими софитами СМИ, Кинг и Риггс отстаивают разные точки зрения, однако вне экрана им приходится иметь дело с куда более сложными личными проблемами.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Саймон Бофой

В ролях: Эмма Стоун, Стив Карелл, Андреа Райзборо, Натали Моралес, Сара Силверман, Билл Пуллман, Алан Камминг, Элизабет Шу, Эрик Кристиан Олсен, Фред Армисен

Музыка: Николас Брителл