Battle of the Sexes (субтитры)
Режиссер:Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис
Жанры: Драма, Комедия, Биография, Спорт.
Жанры: Драма, Комедия, Биография, Спорт.
В начале семидесятых годов прошлого века на теннисном корте встретились Бобби Риггс, в прошлом носивший звание чемпиона по теннису, и Билли Джин Кинг, действующая первая ракетка мира. Эта игра стала известна как «Битва полов», оказавшись самым популярным спортивным матчем на телевидении всех времен. Турнир стал порождением духа тех лет и с новой силой всколыхнул общественные баталии о гендерном равенстве, которого добивались феминисты. Загнанные в угол под яркими софитами СМИ, Кинг и Риггс отстаивают разные точки зрения, однако вне экрана им приходится иметь дело с куда более сложными личными проблемами.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Саймон Бофой
В ролях:Эмма Стоун, Стив Карелл, Андреа Райзборо, Натали Моралес, Сара Силверман, Билл Пуллман, Алан Камминг, Элизабет Шу, Эрик Кристиан Олсен, Фред Армисен
Музыка:Николас Брителл
В ролях:Эмма Стоун, Стив Карелл, Андреа Райзборо, Натали Моралес, Сара Силверман, Билл Пуллман, Алан Камминг, Элизабет Шу, Эрик Кристиан Олсен, Фред Армисен
Музыка:Николас Брителл
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 декабря 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:07 декабря 2017
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