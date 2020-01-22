Барашек Шон: Фермагеддон
Режиссер:Уилл Бечер, Ричард Фелан
Жанры: Анимация, Фантастика, Фэнтези, Семейный, Комедия, Приключения.
Жанры: Анимация, Фантастика, Фэнтези, Семейный, Комедия, Приключения.
Странные огни над городом предвещают прибытие таинственного гостя из далекой галактики… Очаровательная и озорная Лу-Ла терпит крушение неподалеку от фермы Шона. Инопланетные способности и проказы неугомонной Лу-Лы очаровывают отару, и Шон решает помочь внеземному другу найти ее корабль. Но он не знает, что зловещее агентство по охоте на инопланетян уже идет по их следу. Смогут ли Шон и его друзья предотвратить Фермагеддон, пока не стало слишком поздно?
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Ник Парк, Джон Браун, Марк Бертон
В ролях:Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Крис Морелл, Энди Найман, Дэвид Холт, Кейт Харбор, Амалия Витале, Джо Сагг
Музыка:Том Хоу
В ролях:Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Крис Морелл, Энди Найман, Дэвид Холт, Кейт Харбор, Амалия Витале, Джо Сагг
Музыка:Том Хоу
Производство:Великобритания, Франция, США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 января 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:22 января 2020
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!