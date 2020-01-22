Барашек Шон: Фермагеддон

Режиссер: Уилл Бечер, Ричард Фелан

Жанры: Анимация, Фантастика, Фэнтези, Семейный, Комедия, Приключения.

Странные огни над городом предвещают прибытие таинственного гостя из далекой галактики… Очаровательная и озорная Лу-Ла терпит крушение неподалеку от фермы Шона. Инопланетные способности и проказы неугомонной Лу-Лы очаровывают отару, и Шон решает помочь внеземному другу найти ее корабль. Но он не знает, что зловещее агентство по охоте на инопланетян уже идет по их следу. Смогут ли Шон и его друзья предотвратить Фермагеддон, пока не стало слишком поздно?

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Ник Парк, Джон Браун, Марк Бертон

В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Крис Морелл, Энди Найман, Дэвид Холт, Кейт Харбор, Амалия Витале, Джо Сагг

Музыка: Том Хоу