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Барашек Шон: Фермагеддон

Режиссер:Уилл Бечер, Ричард Фелан
Жанры: Анимация, Фантастика, Фэнтези, Семейный, Комедия, Приключения.

Странные огни над городом предвещают прибытие таинственного гостя из далекой галактики… Очаровательная и озорная Лу-Ла терпит крушение неподалеку от фермы Шона. Инопланетные способности и проказы неугомонной Лу-Лы очаровывают отару, и Шон решает помочь внеземному другу найти ее корабль. Но он не знает, что зловещее агентство по охоте на инопланетян уже идет по их следу. Смогут ли Шон и его друзья предотвратить Фермагеддон, пока не стало слишком поздно?

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Ник Парк, Джон Браун, Марк Бертон
В ролях:Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Крис Морелл, Энди Найман, Дэвид Холт, Кейт Харбор, Амалия Витале, Джо Сагг
Музыка:Том Хоу
Производство:Великобритания, Франция, США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 января 2020
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 23 по 26 января
13:10 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 23 по 24 января
11:15 (150 р.)
15:50 (300 р.)
c 25 по 26 января
12:10 (200 р.)
15:50 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
23 января
15:20 (300)
24 января
11:35 (300)
15:20 (300)
c 25 по 26 января
11:35 (300)
15:20 (350)
c 27 по 29 января
11:35 (200)
15:20 (200)
АврораОсновной зал
23 января
14:35 (200)
c 24 по 26 января
09:00 (100)
14:35 (200)
c 27 по 29 января
09:00 (100)
14:35 (150)

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