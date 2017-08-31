Банда котиков
Режиссер:Андрес Кутерье
Жанры: Анимация, Семейный.
Жанры: Анимация, Семейный.
Сложно поверить, что Супер Кот когда-то был грустным и одиноким бродягой-воришкой. Его жизнь изменилась после встречи с Бенни, наивным и добрым котом, каждый день попадающим в новые приключения. Став лучшими друзьями, а заодно и партнерами в своих криминальных делишках, герои решают обокрасть мистера Бига, известного нью-йоркского похитителя бриллиантов. Планируя ограбление века, банда котиков еще не догадывается, какие неприятности ждут их впереди.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Дуглас Лангдэйл, Джеймс Крейг, Хорхе Рамирес Суарес
В ролях:Дэрин Де Пол, Бен Дискин, Дэвид Хоффман, Мариев Херингтон, Крис Эджерли, Билл Лобли, Дэвид Боат, Джейсон Харрис, Гилберт Боус, Хоуп Леви
Музыка:Леонсио Лара
В ролях:Дэрин Де Пол, Бен Дискин, Дэвид Хоффман, Мариев Херингтон, Крис Эджерли, Билл Лобли, Дэвид Боат, Джейсон Харрис, Гилберт Боус, Хоуп Леви
Музыка:Леонсио Лара
Производство:Мексика
Ограничения:6+
Дата релиза:31 августа 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:31 августа 2017
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