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Банда котиков

Режиссер:Андрес Кутерье
Жанры: Анимация, Семейный.

Сложно поверить, что Супер Кот когда-то был грустным и одиноким бродягой-воришкой. Его жизнь изменилась после встречи с Бенни, наивным и добрым котом, каждый день попадающим в новые приключения. Став лучшими друзьями, а заодно и партнерами в своих криминальных делишках, герои решают обокрасть мистера Бига, известного нью-йоркского похитителя бриллиантов. Планируя ограбление века, банда котиков еще не догадывается, какие неприятности ждут их впереди.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Дуглас Лангдэйл, Джеймс Крейг, Хорхе Рамирес Суарес
В ролях:Дэрин Де Пол, Бен Дискин, Дэвид Хоффман, Мариев Херингтон, Крис Эджерли, Билл Лобли, Дэвид Боат, Джейсон Харрис, Гилберт Боус, Хоуп Леви
Музыка:Леонсио Лара
Производство:Мексика
Ограничения:6+
Дата релиза:31 августа 2017
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Мираж СинемаКинозал №5
c 2 по 3 сентября
10:45 (200 р.)
c 4 по 6 сентября
10:45 (100 р.)

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