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Бамблби

Режиссер:Трэвис Найт
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук…

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Кристина Ходсон
В ролях:Дилан О’Брайен, Хейли Стайнфелд, Джастин Теру, Джон Сина, Анджела Бассетт, Памела Адлон, Мегин Прайс, Грэй ДеЛисл, Питер Каллен, Кеннет Чои
Музыка:Дарио Марианелли
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:13 декабря 2018
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Северное сияниеКрасный зал
c 13 по 16 декабря
21:40 (390)
c 17 по 19 декабря
21:40 (250)
Мираж СинемаКинозал №3
c 13 по 16 декабря
23:40 (250 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 15 по 16 декабря
10:20 (200 р.)
12:45 (250 р. в 3D)
15:10 (300 р.)
17:35 (300 р. в 3D)
20:00 (350 р. в 3D)
Северное сияниеЗеленый зал
16 декабря
14:55 (350)
21:05 (350)
c 17 по 19 декабря
14:55 (200)
21:05 (250)
Северное сияниеСиний зал
16 декабря
16:45 (350)
19:00 (350)
23:35 (300)
c 17 по 19 декабря
16:45 (200)
19:00 (250)
23:35 (200)
МурманскБольшой зал
16 декабря
16:15 (350 в 3D)
c 17 по 19 декабря
18:55 (250 в 3D)
АврораОсновной зал
16 декабря
10:55 (200)
17:35 (200)
c 17 по 19 декабря
10:55 (150)
17:35 (150)
Северное сияниеБордовый зал
16 декабря
10:20 (300)
12:40 (300)
c 17 по 19 декабря
10:20 (200)
12:40 (200)

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