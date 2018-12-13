Бамблби
Режиссер:Трэвис Найт
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук…
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Кристина Ходсон
В ролях:Дилан О’Брайен, Хейли Стайнфелд, Джастин Теру, Джон Сина, Анджела Бассетт, Памела Адлон, Мегин Прайс, Грэй ДеЛисл, Питер Каллен, Кеннет Чои
Музыка:Дарио Марианелли
В ролях:Дилан О’Брайен, Хейли Стайнфелд, Джастин Теру, Джон Сина, Анджела Бассетт, Памела Адлон, Мегин Прайс, Грэй ДеЛисл, Питер Каллен, Кеннет Чои
Музыка:Дарио Марианелли
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:13 декабря 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:13 декабря 2018
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