Бамблби

Режиссер: Трэвис Найт

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

1987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук…

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Кристина Ходсон

В ролях: Дилан О’Брайен, Хейли Стайнфелд, Джастин Теру, Джон Сина, Анджела Бассетт, Памела Адлон, Мегин Прайс, Грэй ДеЛисл, Питер Каллен, Кеннет Чои

Музыка: Дарио Марианелли