Балканский рубеж

Режиссер: Андрей Волгин

Жанры: Боевик, Драма.

Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна…

Продолжительность: 151 мин

Сценарий: Иван Наумов, Наталья Назарова, Андрей Анайкин

В ролях: Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид, Александар Сречкович, Светлана Чуйкина, Миодраг Радонич

Музыка: Михаил Афанасьев