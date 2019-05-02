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Балканский рубеж

Режиссер:Андрей Волгин
Жанры: Боевик, Драма.

Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна…

Продолжительность:151 мин
Сценарий:Иван Наумов, Наталья Назарова, Андрей Анайкин
В ролях:Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид, Александар Сречкович, Светлана Чуйкина, Миодраг Радонич
Музыка:Михаил Афанасьев
Производство:Россия, Сербия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 мая 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 21 по 24 марта
13:25 (800 р.)
16:20 (800 р.)
19:15 (1000 р.)
22:15 (1000 р.)
c 25 по 27 марта
13:25 (600 р.)
16:20 (600 р.)
19:15 (800 р.)
22:15 (800 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 21 по 24 марта
22:20 (300)
c 25 по 27 марта
22:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №2
c 23 по 24 марта
12:05 (450 р.)
15:00 (700 р.)
17:55 (700 р.)
20:50 (700 р.)
23:55 (500 р.)
c 25 по 27 марта
12:05 (300 р.)
15:00 (450 р.)
17:55 (450 р.)
20:50 (600 р.)
23:55 (400 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 24 марта
11:05 (600 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
23 марта
24 марта
20:00 (390)
c 25 по 27 марта
20:00 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 23 по 24 марта
15:40 (390)
c 25 по 27 марта
15:40 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
23 марта
24 марта
12:05 (300)
c 25 по 27 марта
12:05 (200)
Северное сияниеПремьер зал
23 марта
21:00 (390)
23:50 (300)
24 марта
10:10 (300)
13:00 (390)
18:10 (390)
21:00 (390)
23:50 (300)
c 25 по 27 марта
10:10 (200)
13:00 (300)
18:10 (350)
21:00 (350)
23:50 (300)
МурманскБольшой зал
23 марта
22:15 (150)
24 марта
19:25 (350)
22:15 (150)
c 25 по 27 марта
19:25 (250)
22:15 (150)

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