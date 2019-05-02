Балканский рубеж
Режиссер:Андрей Волгин
Жанры: Боевик, Драма.
Жанры: Боевик, Драма.
Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна…
Продолжительность:151 мин
Сценарий:Иван Наумов, Наталья Назарова, Андрей Анайкин
В ролях:Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид, Александар Сречкович, Светлана Чуйкина, Миодраг Радонич
Музыка:Михаил Афанасьев
В ролях:Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид, Александар Сречкович, Светлана Чуйкина, Миодраг Радонич
Музыка:Михаил Афанасьев
Производство:Россия, Сербия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 мая 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:02 мая 2019
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