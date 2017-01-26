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Балерина

Режиссер:Эрик Саммер, Эрик Уорин
Жанры: Анимация, Мюзикл, Приключения.

В 1879 году двенадцатилетняя сиротка Фелиция вместе со своим лучшим другом Виктором бежит из провинциального приюта в Париж, город, который пугает и одновременно завораживает юных героев. Однажды Фелиция случайно оказывается на балете в «Гранд Опера», и с этого момента девочка мечтает только об одном — овладеть искусством танца. Преодолев множество трудностей и неудач, она добирается до самого сложного и долгожданного испытания — стать частью команды знаменитого парижского театра.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Кэрол Ноубл, Эрик Саммер, Лорен Зэйтун
В ролях:Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Элана Дункельман, Кэйси Чейз, Шошана Спелинг
Музыка:Клаус Бадельт
Производство:Франция, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:26 января 2017
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Северное сияниеСиний зал
c 26 по 27 января
13:15 (300)
17:00 (350)
c 28 по 29 января
13:15 (350)
17:00 (350)
c 30 января по 1 февраля
13:15 (150)
17:00 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 26 по 27 января
11:30 (300 в 3D)
14:20 (300 в 3D)
16:10 (300)
18:00 (350 в 3D)
c 28 по 29 января
11:30 (300 в 3D)
14:20 (350 в 3D)
16:10 (350)
18:00 (350 в 3D)
c 30 января по 1 февраля
11:30 (200 в 3D)
14:20 (200 в 3D)
16:10 (200)
18:00 (250 в 3D)

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