Балерина
Режиссер:Эрик Саммер, Эрик Уорин
Жанры: Анимация, Мюзикл, Приключения.
Жанры: Анимация, Мюзикл, Приключения.
В 1879 году двенадцатилетняя сиротка Фелиция вместе со своим лучшим другом Виктором бежит из провинциального приюта в Париж, город, который пугает и одновременно завораживает юных героев. Однажды Фелиция случайно оказывается на балете в «Гранд Опера», и с этого момента девочка мечтает только об одном — овладеть искусством танца. Преодолев множество трудностей и неудач, она добирается до самого сложного и долгожданного испытания — стать частью команды знаменитого парижского театра.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Кэрол Ноубл, Эрик Саммер, Лорен Зэйтун
В ролях:Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Элана Дункельман, Кэйси Чейз, Шошана Спелинг
Музыка:Клаус Бадельт
В ролях:Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Элана Дункельман, Кэйси Чейз, Шошана Спелинг
Музыка:Клаус Бадельт
Производство:Франция, Канада
Ограничения:0+
Дата релиза:26 января 2017
Ограничения:0+
Дата релиза:26 января 2017
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