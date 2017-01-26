Балерина

Режиссер: Эрик Саммер, Эрик Уорин

Жанры: Анимация, Мюзикл, Приключения.

В 1879 году двенадцатилетняя сиротка Фелиция вместе со своим лучшим другом Виктором бежит из провинциального приюта в Париж, город, который пугает и одновременно завораживает юных героев. Однажды Фелиция случайно оказывается на балете в «Гранд Опера», и с этого момента девочка мечтает только об одном — овладеть искусством танца. Преодолев множество трудностей и неудач, она добирается до самого сложного и долгожданного испытания — стать частью команды знаменитого парижского театра.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Кэрол Ноубл, Эрик Саммер, Лорен Зэйтун

В ролях: Эль Фаннинг, Дэйн ДеХаан, Мэдди Зиглер, Карли Рэй Джепсен, Элана Дункельман, Кэйси Чейз, Шошана Спелинг

Музыка: Клаус Бадельт