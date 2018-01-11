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Бахубали: Рождение легенды

Режиссер:С.С. Раджамули
Жанры: Фэнтези, Боевик, Драма.

Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его отца Амарендру. После того, как тот был усыновлён королевой Сивагами, старший сводный брат Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть достигла апогея после битвы с дикими племенами, когда Сивагами нарекла младшего сына наследником королевства. Бхаллаладева и его хитрый дядя начинают плести грязные интриги, чтобы сжить Амарендру со свету.

Продолжительность:140 мин
Сценарий:С.С. Раджамули, К.Х. Виджай Кумар, Аджай Кумар
В ролях:Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия, Сатхьярадж, Рамья Кришна, Нассер, Суббараджу, Мека Рама Кришна, Таникелла Бхарани
Музыка:М.М. Кеервани
Производство:Индия
Дата релиза:11 января 2018
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Мираж СинемаКинозал №4
11 января
13:20 (200 р.)
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13:20 (200 р.)
20:35 (300 р.)
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13:20 (300 р.)
20:35 (300 р.)

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