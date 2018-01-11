Бахубали: Рождение легенды

Режиссер: С.С. Раджамули

Жанры: Фэнтези, Боевик, Драма.

Старый Каттаппа рассказывает Шиве, почему убил его отца Амарендру. После того, как тот был усыновлён королевой Сивагами, старший сводный брат Бхаллаладева всегда ему завидовал. Зависть достигла апогея после битвы с дикими племенами, когда Сивагами нарекла младшего сына наследником королевства. Бхаллаладева и его хитрый дядя начинают плести грязные интриги, чтобы сжить Амарендру со свету.

Продолжительность: 140 мин

Сценарий: С.С. Раджамули, К.Х. Виджай Кумар, Аджай Кумар

В ролях: Прабхас, Рана Даггубати, Анушка Шетти, Таманна Бхатия, Сатхьярадж, Рамья Кришна, Нассер, Суббараджу, Мека Рама Кришна, Таникелла Бхарани

Музыка: М.М. Кеервани