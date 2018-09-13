Багровая мята
Режиссер:Пьер Морель
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.
Жанры: Боевик, Триллер, Драма.
Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает вершить справедливость сама: очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть – это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Чад Ст. Джон
В ролях:Дженнифер Гарнер, Джон Галлахер мл., Джон Ортис, Хуан Пабло Раба, Энни Илонзе, Джефф Хефнер, Кэйли Флеминг, Эдди Шин, Метод Мэн, Тайсон Риттер
Музыка:Саймон Франглен
В ролях:Дженнифер Гарнер, Джон Галлахер мл., Джон Ортис, Хуан Пабло Раба, Энни Илонзе, Джефф Хефнер, Кэйли Флеминг, Эдди Шин, Метод Мэн, Тайсон Риттер
Музыка:Саймон Франглен
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 сентября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:13 сентября 2018
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