Багровая мята

Режиссер: Пьер Морель

Жанры: Боевик, Триллер, Драма.

Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает вершить справедливость сама: очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть – это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Чад Ст. Джон

В ролях: Дженнифер Гарнер, Джон Галлахер мл., Джон Ортис, Хуан Пабло Раба, Энни Илонзе, Джефф Хефнер, Кэйли Флеминг, Эдди Шин, Метод Мэн, Тайсон Риттер

Музыка: Саймон Франглен