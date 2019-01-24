Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители
Режиссер:Марюс Вайсберг
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ – организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.
Сценарий:Саид Давдиев, Евгений Шелякин, Гаджи Атаев
В ролях:Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Глюкоза, Роман Курцын, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Елена Валюшкина, Наталья Бардо, Мария Горбань
В ролях:Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Глюкоза, Роман Курцын, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Елена Валюшкина, Наталья Бардо, Мария Горбань
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:24 января 2019
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