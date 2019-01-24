Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители

Режиссер: Марюс Вайсберг

Жанры: Комедия.

Зрителей вновь ждет встреча с обаятельным аферистом Сашей Рубенштейном и командой пенсионеров, которые теперь перебрались в Москву. Но их счастливой жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все сбережения стариков, банкротит беспринципный олигарх Бородин. Саша и «ОПГ – организованная пенсионная группировка» опять объединяются, чтобы отомстить обидчику.

Сценарий: Саид Давдиев, Евгений Шелякин, Гаджи Атаев

В ролях: Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Глюкоза, Роман Курцын, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Елена Валюшкина, Наталья Бардо, Мария Горбань

