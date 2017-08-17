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Бабушка лёгкого поведения

Режиссер:Марюс Вайсберг
Жанры: Комедия.

Провинциальный актер-неудачник Саня – неисправимый бабник и авантюрист, живущий за счет влюбленных в него женщин. Однажды он переходит дорогу серьезному криминальному авторитету, и его беспечному существованию приходит конец. Спасаясь от бандитских преследований, Саня оказывается в доме престарелых, где прикидывается… милой бабулей.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Саид Давдиев, Евгений Шелякин, Марюс Вайсберг
В ролях:Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Ёла Санько, Ольга Благая, Наталья Бардо
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:17 августа 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 17 по 18 августа
11:25 (149)
11:25 (149)
11:25 (149)
11:25 (149)
15:55 (199)
22 августа
20:30 (199)
Северное сияниеСиний зал
c 17 по 20 августа
17:50 (350)
c 21 по 23 августа
17:50 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 17 по 18 августа
12:15 (149)
16:20 (199)
20:40 (199)
19 августа
12:15 (249)
16:20 (299)
20:40 (299)
20 августа
13:00 (249)
19:35 (299)
21 августа
12:15 (149)
16:20 (199)
20:40 (199)
22 августа
13:05 (149)
17:30 (199)
23 августа
12:15 (149)
16:20 (199)
20:40 (199)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 17 по 20 августа
15:10 (800 р.)
21:25 (1000 р.)
21 августа
15:10 (600 р.)
21:25 (800 р.)
23:15 (700 р.)
c 22 по 23 августа
15:10 (600 р.)
21:25 (800 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 17 по 20 августа
18:25 (390)
c 21 по 23 августа
18:25 (250)
АврораОсновной зал
c 17 по 20 августа
19:40 (250)
c 21 по 23 августа
19:40 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 17 по 18 августа
13:10 (150 р.)
18:50 (150 р.)
20:40 (150 р.)
22:30 (150 р.)
00:25 (150 р.)
c 19 по 20 августа
13:10 (300 р.)
18:50 (300 р.)
20:40 (300 р.)
22:30 (300 р.)
00:25 (200 р.)
21 августа
13:10 (150 р.)
18:50 (150 р.)
20:40 (150 р.)
22:30 (150 р.)
00:20 (150 р.)
c 22 по 23 августа
13:10 (150 р.)
18:50 (150 р.)
20:40 (150 р.)
22:30 (150 р.)
00:25 (150 р.)
Северное сияниеБордовый зал
18 августа
11:20 (300)
13:00 (300)
14:40 (300)
22:10 (300)
c 19 по 20 августа
11:20 (300)
13:00 (390)
14:40 (390)
22:10 (300)
c 21 по 23 августа
11:20 (200)
13:00 (200)
14:40 (200)
22:10 (200)
Северное сияниеДетский зал
18 августа
16:55 (300)
20:25 (350)
23:55 (300)
c 19 по 20 августа
16:55 (350)
20:25 (350)
23:55 (300)
c 21 по 23 августа
16:55 (200)
20:25 (250)
23:55 (200)

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