Бабушка лёгкого поведения

Режиссер: Марюс Вайсберг

Жанры: Комедия.

Провинциальный актер-неудачник Саня – неисправимый бабник и авантюрист, живущий за счет влюбленных в него женщин. Однажды он переходит дорогу серьезному криминальному авторитету, и его беспечному существованию приходит конец. Спасаясь от бандитских преследований, Саня оказывается в доме престарелых, где прикидывается… милой бабулей.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Саид Давдиев, Евгений Шелякин, Марюс Вайсберг

В ролях: Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Ёла Санько, Ольга Благая, Наталья Бардо

