Бабушка лёгкого поведения
Режиссер:Марюс Вайсберг
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Провинциальный актер-неудачник Саня – неисправимый бабник и авантюрист, живущий за счет влюбленных в него женщин. Однажды он переходит дорогу серьезному криминальному авторитету, и его беспечному существованию приходит конец. Спасаясь от бандитских преследований, Саня оказывается в доме престарелых, где прикидывается… милой бабулей.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Саид Давдиев, Евгений Шелякин, Марюс Вайсберг
В ролях:Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Ёла Санько, Ольга Благая, Наталья Бардо
В ролях:Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Ёла Санько, Ольга Благая, Наталья Бардо
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:17 августа 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:17 августа 2017
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