Айка
Режиссер:Сергей Дворцевой
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Молодая эмигрантка из Киргизии Айка нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности она оставляет ребенка прямо в роддоме. Но со временем материнские чувства берут верх, и Айка начинает отчаянные поиски брошенного сына.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Сергей Дворцевой, Геннадий Островский
В ролях:Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Давид Алавердян, Нуржамал Мамадалиева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур, Азамат Сатимбаев, Асхат Кучинчереков, Лариса Фирсова, Полина Северная
В ролях:Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Давид Алавердян, Нуржамал Мамадалиева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур, Азамат Сатимбаев, Асхат Кучинчереков, Лариса Фирсова, Полина Северная
Производство:Россия, Германия, Польша, Китай, Казахстан
Ограничения:16+
Дата релиза:14 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:14 февраля 2019
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