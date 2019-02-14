Айка Режиссер: Сергей Дворцевой

Жанры: Драма. Молодая эмигрантка из Киргизии Айка нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности она оставляет ребенка прямо в роддоме. Но со временем материнские чувства берут верх, и Айка начинает отчаянные поиски брошенного сына. Продолжительность: 100 мин Сценарий: Сергей Дворцевой, Геннадий Островский

В ролях: Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Давид Алавердян, Нуржамал Мамадалиева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур, Азамат Сатимбаев, Асхат Кучинчереков, Лариса Фирсова, Полина Северная

Производство: Россия, Германия, Польша, Китай, Казахстан

Ограничения: 16+

Дата релиза: 14 февраля 2019

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