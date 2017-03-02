Автобан

Режиссер: Эрен Криви

Жанры: Боевик, Триллер.

Кейси Штайн, американский турист, оказавшийся между двумя преступными группировками. Эксцентричный гангстер Геран предлагает ему неплохие деньги за угон фургона с наркотиками. Вот только ограбление не удается, Кейси с трудом сбегает от крупного наркобарона Хагена Кала, владельца фургона. Вот только такие люди просто так не отпускают тех, кто встал у них на пути. В буквальном смысле заложницей ситуации становится девушка Кейси Джулиетт, которую герою предстоит спасти. И, разумеется, не попасться в руки преступников.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Ф. Скотт Фрэйзер, Эрен Криви

В ролях: Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли, Марван Кензари, Александр Йованович, Кристиан Перерсен, Эрдал Йильдиз, Клеменс Шик, Джонни Пальмьеро

Музыка: Илан Эшкери