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Аванпост

Режиссер:Егор Баранов
Жанры: Боевик, Триллер, Фантастика.

В недалеком будущем что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границей этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду — следы столкновений. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?

Продолжительность:150 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Лукерья Ильяшенко, Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Ксения Кутепова Константин Лавроненко, Филипп Авдеев, Артем Маркарьян, Сергей Годин, Артем Ткаченко
Музыка:Райан Оттер
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2019
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Северное сияниеПремьер зал
21 ноября
23:55 (300)
22 ноября
10:20 (300)
15:30 (350)
20:40 (390)
23:35 (300)
c 23 по 24 ноября
10:20 (300)
15:30 (390)
20:40 (390)
23:35 (300)
c 25 по 27 ноября
10:20 (200)
15:30 (300)
20:40 (350)
23:35 (300)
Северное сияниеОранжевый зал
21 ноября
20:00 (390)
22:50 (300)
22 ноября
11:30 (300)
14:20 (300)
17:10 (390)
20:00 (390)
22:50 (300)
c 23 по 24 ноября
11:30 (300)
14:20 (390)
17:10 (390)
20:00 (390)
22:50 (300)
c 25 по 27 ноября
11:30 (200)
14:20 (200)
17:10 (250)
20:00 (250)
22:50 (200)
МурманскБольшой зал
21 ноября
19:20 (350)
22 ноября
09:00 (150)
14:10 (300)
19:20 (350)
23 ноября
09:00 (150)
14:10 (350)
19:20 (350)
24 ноября
09:00 (150)
14:15 (350)
c 25 по 27 ноября
09:00 (150)
14:10 (200)
19:20 (250)
АврораОсновной зал
21 ноября
22:15 (200)
c 22 по 24 ноября
11:55 (200)
17:05 (200)
22:15 (200)
c 25 по 27 ноября
11:55 (150)
17:05 (150)
22:15 (150)
Мираж СинемаКинозал №2
c 21 по 22 ноября
11:00 (300 р.)
13:55 (450 р.)
16:50 (700 р.)
19:45 (700 р.)
22:40 (700 р.)
c 23 по 24 ноября
11:00 (450 р.)
13:55 (700 р.)
16:50 (700 р.)
19:45 (700 р.)
22:40 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 21 по 22 ноября
12:55 (400 р.)
15:50 (800 р.)
18:50 (1000 р.)
21:50 (1000 р.)
c 23 по 24 ноября
12:55 (600 р.)
15:50 (800 р.)
18:50 (1000 р.)
21:50 (1000 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 28 по 29 ноября
13:20 (200)
c 30 ноября по 1 декабря
13:20 (300)
c 2 по 4 декабря
13:20 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 28 по 29 ноября
21:25 (250)
c 30 ноября по 1 декабря
21:25 (300)
c 2 по 4 декабря
21:25 (250)

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