Аванпост
Режиссер:Егор Баранов
Жанры: Боевик, Триллер, Фантастика.
Жанры: Боевик, Триллер, Фантастика.
В недалеком будущем что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границей этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду — следы столкновений. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?
Продолжительность:150 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Лукерья Ильяшенко, Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Ксения Кутепова Константин Лавроненко, Филипп Авдеев, Артем Маркарьян, Сергей Годин, Артем Ткаченко
Музыка:Райан Оттер
В ролях:Лукерья Ильяшенко, Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Ксения Кутепова Константин Лавроненко, Филипп Авдеев, Артем Маркарьян, Сергей Годин, Артем Ткаченко
Музыка:Райан Оттер
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:21 ноября 2019
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