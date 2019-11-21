Аванпост

Режиссер: Егор Баранов

Жанры: Боевик, Триллер, Фантастика.

В недалеком будущем что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границей этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду — следы столкновений. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?

Продолжительность: 150 мин

Сценарий: Илья Куликов

В ролях: Лукерья Ильяшенко, Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Ксения Кутепова Константин Лавроненко, Филипп Авдеев, Артем Маркарьян, Сергей Годин, Артем Ткаченко

Музыка: Райан Оттер