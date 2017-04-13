Аустерлиц

Режиссер: Сергей Лозница

Жанры: Документальный.

События фильма происходят на территории бывших концлагерей, действующих как музеи. В центре внимания режиссера оказываются не сами лагеря и их история, а люди, которые их посещают, тратят воскресный летний день на поездку (некоторые берут с собой детей в колясках), праздно шатаются, делают селфи на фоне печей крематория. Они ходят в коротких шортах, смеются, обедают, загорают, ведут себя так, как будто попали в Диснейленд.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Сергей Лозница

