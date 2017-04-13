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Аустерлиц

Режиссер:Сергей Лозница
Жанры: Документальный.

События фильма происходят на территории бывших концлагерей, действующих как музеи. В центре внимания режиссера оказываются не сами лагеря и их история, а люди, которые их посещают, тратят воскресный летний день на поездку (некоторые берут с собой детей в колясках), праздно шатаются, делают селфи на фоне печей крематория. Они ходят в коротких шортах, смеются, обедают, загорают, ведут себя так, как будто попали в Диснейленд.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Сергей Лозница
Производство:Германия
Ограничения:12+
Дата релиза:13 апреля 2017
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Одиссея Трансильвания-холл
c 13 по 14 апреля
14:00 (150 р.)
17:25 (200 р.)
c 15 по 16 апреля
17:25 (200 р.)
c 17 по 19 апреля
14:00 (150 р.)
17:25 (150 р.)

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