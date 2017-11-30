Атлантида

Режиссер: Ксавье Жанс

Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Приключения.

Действие фильма разворачивается после Первой мировой войны на отдаленном острове в глубинах южного полюса. К берегам прибывает корабль, на борту которого находится молодой человек – метеоролог. Весь последующий год он будет вынужден провести в полном одиночестве на самом краю мира. Ступив на землю, мужчина обнаруживает, что его предшественник лишился разума, став свидетелем чего-то поистине пугающего. Окруженный лесом, пустынной лачугой, скалами и тишиной, нарушаемой лишь звуком морских волн, герой встречает ночь, тающую неизведанное.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Хесус Олмо, Эрон Шиан, Альберт Санчес Пиньоль

В ролях: Рэй Стивенсон, Дэвид Оукс, Аура Гарридо, Джон Бенфилд, Бен Темпле, Иван Гонсалес

Музыка: Виктор Рейес