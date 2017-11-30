138014

Атлантида

Режиссер:Ксавье Жанс
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Приключения.

Действие фильма разворачивается после Первой мировой войны на отдаленном острове в глубинах южного полюса. К берегам прибывает корабль, на борту которого находится молодой человек – метеоролог. Весь последующий год он будет вынужден провести в полном одиночестве на самом краю мира. Ступив на землю, мужчина обнаруживает, что его предшественник лишился разума, став свидетелем чего-то поистине пугающего. Окруженный лесом, пустынной лачугой, скалами и тишиной, нарушаемой лишь звуком морских волн, герой встречает ночь, тающую неизведанное.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Хесус Олмо, Эрон Шиан, Альберт Санчес Пиньоль
В ролях:Рэй Стивенсон, Дэвид Оукс, Аура Гарридо, Джон Бенфилд, Бен Темпле, Иван Гонсалес
Музыка:Виктор Рейес
Производство:Испания, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеЖёлтый зал
c 30 ноября по 3 декабря
23:05 (300)
c 4 по 6 декабря
23:05 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 30 ноября по 3 декабря
21:10 (390)
c 4 по 6 декабря
21:10 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 30 ноября по 6 декабря
20:50

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?