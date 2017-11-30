Атлантида
Режиссер:Ксавье Жанс
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Приключения.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Триллер, Приключения.
Действие фильма разворачивается после Первой мировой войны на отдаленном острове в глубинах южного полюса. К берегам прибывает корабль, на борту которого находится молодой человек – метеоролог. Весь последующий год он будет вынужден провести в полном одиночестве на самом краю мира. Ступив на землю, мужчина обнаруживает, что его предшественник лишился разума, став свидетелем чего-то поистине пугающего. Окруженный лесом, пустынной лачугой, скалами и тишиной, нарушаемой лишь звуком морских волн, герой встречает ночь, тающую неизведанное.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Хесус Олмо, Эрон Шиан, Альберт Санчес Пиньоль
В ролях:Рэй Стивенсон, Дэвид Оукс, Аура Гарридо, Джон Бенфилд, Бен Темпле, Иван Гонсалес
Музыка:Виктор Рейес
В ролях:Рэй Стивенсон, Дэвид Оукс, Аура Гарридо, Джон Бенфилд, Бен Темпле, Иван Гонсалес
Музыка:Виктор Рейес
Производство:Испания, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:30 ноября 2017
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