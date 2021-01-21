Астрал.Онлайн

Режиссер: Роб Сэвадж

Жанры: Ужасы.

30 июля 2020 года. Группа сидящих на карантине друзей решает устроить спиритический сеанс через Zoom. Специально нанятая для этой цели медиум советует настроиться на серьёзный лад, но некоторые воспринимают происходящее как шутку, и вскоре дома у всех участников видеоконференции начинают слышаться странные звуки и происходить пугающие события.

Продолжительность: 57 мин

Сценарий: Джемма Хёрли, Роб Сэвадж, Джед Шеперд

В ролях: Хейли Бишоп, Джемма Мур, Эмма Луиз Уэбб, Радина Драндова, Кэролайн Уорд, Алан Эмрис, Патрик Уорд, Эдвард Линар, Джинни Лофтхаус, Сейлан Бакстер

