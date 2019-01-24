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Астрал: Новое измерение

Режиссер:Крис Мул
Жанры: Ужасы.

Когда Алекс был маленьким, его мать, только выйдя из психиатрической клиники, повесилась у себя дома. Студентом парень изучает астральное тело и пытается практиковать астральную проекцию, чтобы связаться с погибшей матерью.

Продолжительность:83 мин
Сценарий:Крис Мул, Michael Mul
В ролях:Фрэнк Диллэйн, Катрин Стэдмен, Ванесса Грасс, Демсон Идрис, Тревор Уайт, Марк Аикен, Дарвин Шоу, Нед Портиес, Джульетт Хоуланд, Jennifer Brooke
Музыка:Ed Watkins
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:24 января 2019
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 24 по 26 января
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Северное сияниеСиний зал
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c 26 по 27 января
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c 28 по 30 января
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