Астрал: Новое измерение
Режиссер:Крис Мул
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Когда Алекс был маленьким, его мать, только выйдя из психиатрической клиники, повесилась у себя дома. Студентом парень изучает астральное тело и пытается практиковать астральную проекцию, чтобы связаться с погибшей матерью.
Продолжительность:83 мин
Сценарий:Крис Мул, Michael Mul
В ролях:Фрэнк Диллэйн, Катрин Стэдмен, Ванесса Грасс, Демсон Идрис, Тревор Уайт, Марк Аикен, Дарвин Шоу, Нед Портиес, Джульетт Хоуланд, Jennifer Brooke
Музыка:Ed Watkins
В ролях:Фрэнк Диллэйн, Катрин Стэдмен, Ванесса Грасс, Демсон Идрис, Тревор Уайт, Марк Аикен, Дарвин Шоу, Нед Портиес, Джульетт Хоуланд, Jennifer Brooke
Музыка:Ed Watkins
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:24 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:24 января 2019
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