Астрал: Новое измерение

Режиссер: Крис Мул

Жанры: Ужасы.

Когда Алекс был маленьким, его мать, только выйдя из психиатрической клиники, повесилась у себя дома. Студентом парень изучает астральное тело и пытается практиковать астральную проекцию, чтобы связаться с погибшей матерью.

Продолжительность: 83 мин

Сценарий: Крис Мул, Michael Mul

В ролях: Фрэнк Диллэйн, Катрин Стэдмен, Ванесса Грасс, Демсон Идрис, Тревор Уайт, Марк Аикен, Дарвин Шоу, Нед Портиес, Джульетт Хоуланд, Jennifer Brooke

Музыка: Ed Watkins