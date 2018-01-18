Астрал 4: Последний ключ
Режиссер:Адам Робител
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Парапсихолог Элис Ренье вместе со своей специальной группой отправляется в Файв-Кис, Нью-Мексико, чтобы исследовать аномальную активность по просьбе семьи, недавно переехавшей в новый дом. Прибыв на место, Элис понимает, что когда-то этот особняк принадлежал ее роду, а демон, который держит в страхе новых владельцев, обитает там уже долгие годы.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Ли Уоннелл
В ролях:Кирк Асеведо, Спенсер Лок, Джош Стюарт, Лин Шэй, Энгус Сэмпсон, Хавьер Ботет, Брюс Дэвисон, Хана Хэйес, Ли Уоннелл, Кейтлин Джерард
Музыка:Джозеф Бишара
В ролях:Кирк Асеведо, Спенсер Лок, Джош Стюарт, Лин Шэй, Энгус Сэмпсон, Хавьер Ботет, Брюс Дэвисон, Хана Хэйес, Ли Уоннелл, Кейтлин Джерард
Музыка:Джозеф Бишара
Производство:Канада, США
Ограничения:16+
Дата релиза:18 января 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:18 января 2018
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