Астрал 4: Последний ключ

Режиссер: Адам Робител

Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

Парапсихолог Элис Ренье вместе со своей специальной группой отправляется в Файв-Кис, Нью-Мексико, чтобы исследовать аномальную активность по просьбе семьи, недавно переехавшей в новый дом. Прибыв на место, Элис понимает, что когда-то этот особняк принадлежал ее роду, а демон, который держит в страхе новых владельцев, обитает там уже долгие годы.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Ли Уоннелл

В ролях: Кирк Асеведо, Спенсер Лок, Джош Стюарт, Лин Шэй, Энгус Сэмпсон, Хавьер Ботет, Брюс Дэвисон, Хана Хэйес, Ли Уоннелл, Кейтлин Джерард

Музыка: Джозеф Бишара