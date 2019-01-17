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Астерикс и тайное зелье

Режиссер:Александр Астье, Луис Клиши
Жанры: Анимация, Фэнтези.

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали – почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Александр Астье, Рене Госинни, Альбер Юдерзо
В ролях:Кристиан Клавье, Гийом Бриа, Алекс Лутс, Александр Астье, Эли Семун, Даниэль Месгиш, Бернар Алан, Франсуа Морель, Лионель Астье, Флоренс Форести
Музыка:Филипп Ромби
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:17 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №2
16 января
20:00 ( р.)
Северное сияниеДетский зал
c 17 по 18 января
11:25 (300)
13:05 (300 в 3D)
14:50 (300)
16:35 (300 в 3D)
18:20 (350)
c 19 по 20 января
11:25 (300)
13:05 (350 в 3D)
14:50 (350)
16:35 (350 в 3D)
18:20 (350)
c 21 по 23 января
11:25 (200)
13:05 (200 в 3D)
14:50 (200)
16:35 (200 в 3D)
18:20 (250)
Мираж СинемаКинозал №3
c 17 по 18 января
10:30 (150 р.)
14:15 (200 р.)
18:00 (300 р.)
c 19 по 20 января
10:30 (200 р.)
14:15 (300 р.)
18:00 (300 р.)
АврораОсновной зал
c 17 по 20 января
09:00 (100)
13:15 (200)
c 21 по 23 января
09:00 (100)
13:15 (150)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 17 по 18 января
11:40 (400 р.)
13:25 (800 р.)
c 19 по 20 января
11:40 (600 р.)
13:25 (800 р.)

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