Астерикс и тайное зелье
Режиссер:Александр Астье, Луис Клиши
Жанры: Анимация, Фэнтези.
Жанры: Анимация, Фэнтези.
Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали – почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Александр Астье, Рене Госинни, Альбер Юдерзо
В ролях:Кристиан Клавье, Гийом Бриа, Алекс Лутс, Александр Астье, Эли Семун, Даниэль Месгиш, Бернар Алан, Франсуа Морель, Лионель Астье, Флоренс Форести
Музыка:Филипп Ромби
В ролях:Кристиан Клавье, Гийом Бриа, Алекс Лутс, Александр Астье, Эли Семун, Даниэль Месгиш, Бернар Алан, Франсуа Морель, Лионель Астье, Флоренс Форести
Музыка:Филипп Ромби
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:17 января 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:17 января 2019
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