Астерикс и тайное зелье

Режиссер: Александр Астье, Луис Клиши

Жанры: Анимация, Фэнтези.

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном напитке, который готовил великий старец. Но пришла беда, откуда не ждали – почтенный друид свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы отыскать нового друида, достойного постичь рецепт тайного зелья.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Александр Астье, Рене Госинни, Альбер Юдерзо

В ролях: Кристиан Клавье, Гийом Бриа, Алекс Лутс, Александр Астье, Эли Семун, Даниэль Месгиш, Бернар Алан, Франсуа Морель, Лионель Астье, Флоренс Форести

Музыка: Филипп Ромби