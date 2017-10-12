Аритмия
Режиссер:Борис Хлебников
Жанры: Мелодрама, Драма.
Жанры: Мелодрама, Драма.
Олег – талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное – там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Наталия Мещанинова, Борис Хлебников
В ролях:Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко, Елена Дробышева, Евгений Муравич, Анна Котова, Надежда Маркина
В ролях:Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко, Елена Дробышева, Евгений Муравич, Анна Котова, Надежда Маркина
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:12 октября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:12 октября 2017
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