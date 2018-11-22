Апгрейд
Режиссер:Ли Уоннелл
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив, Криминал.
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив, Криминал.
В недалеком будущем технологии контролируют все процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей теряет в результате нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант «стем» не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и сверхчеловеческими способностями.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Ли Уоннелл
В ролях:Логан Маршалл-Грин, Мелани Валльехо, Стив Даниелсен, Эбби Краден, Харрисон Гилбертсон, Бенедикт Харди, Ричард Коуторн, Кристофер Кирби, Ричард Анастасиос, Кенни Лоу
Музыка:Джед Палмер
В ролях:Логан Маршалл-Грин, Мелани Валльехо, Стив Даниелсен, Эбби Краден, Харрисон Гилбертсон, Бенедикт Харди, Ричард Коуторн, Кристофер Кирби, Ричард Анастасиос, Кенни Лоу
Музыка:Джед Палмер
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:22 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:22 ноября 2018
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