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Апгрейд

Режиссер:Ли Уоннелл
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив, Криминал.

В недалеком будущем технологии контролируют все процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей теряет в результате нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант «стем» не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и сверхчеловеческими способностями.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Ли Уоннелл
В ролях:Логан Маршалл-Грин, Мелани Валльехо, Стив Даниелсен, Эбби Краден, Харрисон Гилбертсон, Бенедикт Харди, Ричард Коуторн, Кристофер Кирби, Ричард Анастасиос, Кенни Лоу
Музыка:Джед Палмер
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:22 ноября 2018
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 22 по 25 ноября
17:30 (390)
c 26 по 28 ноября
17:30 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 22 по 25 ноября
22:20 (300)
c 26 по 28 ноября
22:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 22 по 23 ноября
10:50 (150 р.)
15:35 (300 р.)
20:20 (300 р.)
00:10 (250 р.)
c 24 по 25 ноября
10:50 (200 р.)
15:35 (300 р.)
20:20 (300 р.)
00:10 (250 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 29 по 30 ноября
17:05 (250)
c 1 по 2 декабря
17:05 (300)
c 3 по 5 декабря
17:05 (250)

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