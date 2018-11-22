Апгрейд

Режиссер: Ли Уоннелл

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив, Криминал.

В недалеком будущем технологии контролируют все процессы жизни человечества. Когда технофоб Грей теряет в результате нападения банды отморозков жену, а сам оказывается парализованным, его единственной надеждой на отмщение становится новейшая научная разработка. Экспериментальный имплант «стем» не только ставит Грея на ноги, но наделяет его суперсовременным кибер-мозгом и сверхчеловеческими способностями.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Ли Уоннелл

В ролях: Логан Маршалл-Грин, Мелани Валльехо, Стив Даниелсен, Эбби Краден, Харрисон Гилбертсон, Бенедикт Харди, Ричард Коуторн, Кристофер Кирби, Ричард Анастасиос, Кенни Лоу

Музыка: Джед Палмер