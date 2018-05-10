Анон
Режиссер:Эндрю Никкол
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Эндрю Никкол
В ролях:Клайв Оуэн, Афия Беннетт, Morgan Allen, Jeffrey Men, Джеймс Там, Аманда Сайфред, Джонатан Поттс, Рэйчел Робертс, Toyin Ishola, Себастьян Пижотт
Музыка:Кристоф Бек
В ролях:Клайв Оуэн, Афия Беннетт, Morgan Allen, Jeffrey Men, Джеймс Там, Аманда Сайфред, Джонатан Поттс, Рэйчел Робертс, Toyin Ishola, Себастьян Пижотт
Музыка:Кристоф Бек
Производство:Германия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 мая 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:10 мая 2018
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