Анон

Режиссер: Эндрю Никкол

Жанры: Фантастика, Триллер.

Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Эндрю Никкол

В ролях: Клайв Оуэн, Афия Беннетт, Morgan Allen, Jeffrey Men, Джеймс Там, Аманда Сайфред, Джонатан Поттс, Рэйчел Робертс, Toyin Ishola, Себастьян Пижотт

Музыка: Кристоф Бек