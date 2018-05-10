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Анон

Режиссер:Эндрю Никкол
Жанры: Фантастика, Триллер.

Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Эндрю Никкол
В ролях:Клайв Оуэн, Афия Беннетт, Morgan Allen, Jeffrey Men, Джеймс Там, Аманда Сайфред, Джонатан Поттс, Рэйчел Робертс, Toyin Ishola, Себастьян Пижотт
Музыка:Кристоф Бек
Производство:Германия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 мая 2018
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Мираж СинемаКинозал №4
c 10 по 11 мая
23:45 (150 р.)
c 12 по 13 мая
23:45 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 10 по 13 мая
20:35 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 10 по 11 мая
13:05 (150 р.)
17:20 (150 р.)
21:30 (150 р.)
c 12 по 13 мая
13:05 (300 р.)
17:20 (300 р.)
21:30 (300 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 10 по 11 мая
12:40 (300)
16:45 (300)
21:35 (390)
23:40 (300)
c 12 по 13 мая
12:40 (300)
16:45 (390)
21:35 (390)
23:40 (300)
c 14 по 16 мая
12:40 (200)
16:45 (200)
21:35 (250)
23:40 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 10 по 11 мая
11:10
c 13 по 16 мая
11:10
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 10 по 16 мая
18:45

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