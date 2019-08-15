Angry Birds 2 в кино

Режиссер: Туроп Ван Орман

Жанры: Анимация, Приключения, Комедия, Семейный.

Птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг – Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Питер Экерман, Эял Поделл, Джонатан Э. Стюарт

В ролях: Джейсон Судейкис, Джош Гад, Лесли Джонс, Билл Хейдер, Рэйчел Блум, Аквафина Стерлинг, К. Браун, Эухенио Дербес, Тиффани Хэддиш, Дэнни Макбрайд

Музыка: Эйтор Перейра