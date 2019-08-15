150184

Angry Birds 2 в кино

Режиссер:Туроп Ван Орман
Жанры: Анимация, Приключения, Комедия, Семейный.

Птицы узнали о существовании голодных зелёных свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг – Зета, обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Питер Экерман, Эял Поделл, Джонатан Э. Стюарт
В ролях:Джейсон Судейкис, Джош Гад, Лесли Джонс, Билл Хейдер, Рэйчел Блум, Аквафина Стерлинг, К. Браун, Эухенио Дербес, Тиффани Хэддиш, Дэнни Макбрайд
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:США, Финляндия
Ограничения:6+
Дата релиза:15 августа 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №2
c 15 по 16 августа
10:20 (300 р.)
12:20 (450 р. в 3D)
14:20 (450 р.)
16:20 (700 р. в 3D)
18:20 (700 р.)
20:20 (800 р. в 3D)
22:20 (700 р.)
00:20 (150 р. в 3D)
c 17 по 18 августа
10:20 (450 р.)
12:20 (600 р. в 3D)
14:20 (700 р.)
16:20 (700 р. в 3D)
18:20 (700 р.)
20:20 (800 р. в 3D)
22:20 (700 р.)
00:20 (150 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №3
c 15 по 16 августа
11:00 (200 р. в 3D)
13:00 (200 р.)
15:00 (300 р. в 3D)
c 17 по 18 августа
11:00 (250 р. в 3D)
13:00 (300 р.)
15:00 (300 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 15 по 16 августа
11:40 (400 р.)
13:40 (800 р. в 3D)
15:40 (800 р.)
17:40 (800 р. в 3D)
c 17 по 18 августа
11:40 (600 р.)
13:40 (800 р. в 3D)
15:40 (800 р.)
17:40 (800 р. в 3D)
Северное сияниеДетский зал
16 августа
11:40 (300 в 3D)
13:35 (300)
15:30 (300 в 3D)
17:25 (350)
19:20 (350 в 3D)
c 17 по 18 августа
11:40 (300 в 3D)
13:35 (350)
15:30 (350 в 3D)
17:25 (350)
19:20 (350 в 3D)
c 19 по 21 августа
11:40 (200 в 3D)
13:35 (200)
15:30 (200 в 3D)
17:25 (250)
19:20 (250 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
16 августа
10:20 (300)
12:15 (350)
14:10 (350)
c 17 по 18 августа
10:20 (300)
12:15 (350)
14:10 (390)
c 19 по 21 августа
10:20 (200)
12:15 (300)
14:10 (300)
АврораОсновной зал
c 16 по 18 августа
09:00 (100)
13:00 (200)
17:30 (200)
c 19 по 21 августа
11:05 (150)
13:00 (150)
17:30 (150)
Северное сияниеЖёлтый зал
16 августа
11:00 (300)
12:55 (300 в 3D)
14:50 (300)
18:45 (390 в 3D)
20:40 (390)
c 17 по 18 августа
11:00 (300)
12:55 (300 в 3D)
14:50 (390)
18:45 (390 в 3D)
20:40 (390)
c 19 по 21 августа
11:00 (200)
12:55 (200 в 3D)
14:50 (200)
18:45 (250 в 3D)
20:40 (250)
МурманскБольшой зал
16 августа
09:00 (150)
13:30 (300)
18:30 (350)
c 17 по 18 августа
09:00 (150)
13:30 (350)
18:30 (350)
c 19 по 21 августа
09:00 (150)
13:35 (200)
18:35 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?