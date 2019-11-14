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Ангелы Чарли

Режиссер:Элизабет Бэнкс
Жанры: Боевик, Комедия, Приключения.

Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.

Продолжительность:118 мин
Сценарий:Элизабет Бэнкс, Эван Спилиотопулос, Дэвид Обёрн
В ролях:Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Сэм Клафлин, Ной Сентинео, Элизабет Бэнкс Джимон Хонсу, Патрик Стюарт, Луис Херардо Мендес, Джонатан Такер
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 14 по 17 ноября
22:30 (300)
c 18 по 20 ноября
22:30 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 14 по 15 ноября
10:15 (300)
15:20 (350)
20:25 (390)
c 16 по 17 ноября
10:15 (300)
15:20 (390)
20:25 (390)
c 18 по 20 ноября
10:15 (200)
15:20 (300)
20:25 (350)
АврораОсновной зал
c 14 по 17 ноября
10:45 (200)
16:00 (200)
20:05 (250)
c 18 по 20 ноября
10:45 (150)
16:00 (150)
20:05 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 14 по 15 ноября
11:30 (300)
13:45 (300)
16:00 (300)
18:15 (390)
23:25 (300)
c 16 по 17 ноября
11:30 (300)
13:45 (390)
16:00 (390)
18:15 (390)
23:25 (300)
c 18 по 20 ноября
11:30 (200)
13:45 (200)
16:00 (200)
18:15 (250)
23:25 (200)
МурманскБольшой зал
14 ноября
16:05 (300)
21:10 (350)
15 ноября
09:00 (150)
16:05 (300)
21:10 (350)
c 16 по 17 ноября
09:00 (150)
16:05 (350)
21:10 (350)
c 18 по 20 ноября
09:00 (150)
16:05 (200)
21:10 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 14 по 17 ноября
18:55 (390)
21:15 (390)
c 18 по 20 ноября
18:55 (250)
21:15 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 14 по 17 ноября
15:50 (800 р.)
18:10 (1000 р.)
20:30 (1000 р.)
22:50 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 14 по 15 ноября
10:20 (150 р.)
12:40 (150 р.)
15:00 (300 р.)
17:20 (300 р.)
19:40 (300 р.)
22:00 (300 р.)
00:20 (250 р.)
c 16 по 17 ноября
10:20 (200 р.)
12:40 (200 р.)
15:00 (300 р.)
17:20 (300 р.)
19:40 (300 р.)
22:00 (300 р.)
00:20 (250 р.)

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