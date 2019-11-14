Ангелы Чарли
Режиссер:Элизабет Бэнкс
Жанры: Боевик, Комедия, Приключения.
Жанры: Боевик, Комедия, Приключения.
Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Элизабет Бэнкс, Эван Спилиотопулос, Дэвид Обёрн
В ролях:Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Сэм Клафлин, Ной Сентинео, Элизабет Бэнкс Джимон Хонсу, Патрик Стюарт, Луис Херардо Мендес, Джонатан Такер
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Сэм Клафлин, Ной Сентинео, Элизабет Бэнкс Джимон Хонсу, Патрик Стюарт, Луис Херардо Мендес, Джонатан Такер
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!