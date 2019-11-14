Ангелы Чарли Режиссер: Элизабет Бэнкс

Жанры: Боевик, Комедия, Приключения. Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам. Продолжительность: 118 мин Сценарий: Элизабет Бэнкс, Эван Спилиотопулос, Дэвид Обёрн

В ролях: Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Сэм Клафлин, Ной Сентинео, Элизабет Бэнкс Джимон Хонсу, Патрик Стюарт, Луис Херардо Мендес, Джонатан Такер

Музыка: Брайан Тайлер Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 14 ноября 2019

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