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Ангел мой

Режиссер:Ким Фаррант
Жанры: Драма, Триллер.

Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за своего потерянного ребенка.

Сценарий:Люк Дейвис, Дэвид Ригал
В ролях:Ивонн Страховски, Люк Эванс, Нуми Рапас, Ричард Роксбург, Роб Коллинз, Финн Литтл Рэйчел Гордон, Пип Миллер, Мирко Гриллини, Трэйси Манн
Музыка:Гейб Ноэль
Производство:Австралия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:15 августа 2019
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 15 по 16 августа
16:45 (300)
c 17 по 18 августа
16:45 (390)
c 19 по 21 августа
16:45 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 15 по 18 августа
23:15 (300)
c 19 по 21 августа
23:15 (200)
Мираж СинемаКинозал №5
c 15 по 16 августа
12:40 (150 р.)
18:40 (300 р.)
c 17 по 18 августа
12:40 (200 р.)
18:40 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
16 августа
13:45 (300)
20:30 (390)
c 17 по 18 августа
13:45 (390)
20:30 (390)
c 19 по 21 августа
13:45 (200)
20:30 (250)

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