Ангел мой
Режиссер:Ким Фаррант
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за своего потерянного ребенка.
Сценарий:Люк Дейвис, Дэвид Ригал
В ролях:Ивонн Страховски, Люк Эванс, Нуми Рапас, Ричард Роксбург, Роб Коллинз, Финн Литтл Рэйчел Гордон, Пип Миллер, Мирко Гриллини, Трэйси Манн
Музыка:Гейб Ноэль
В ролях:Ивонн Страховски, Люк Эванс, Нуми Рапас, Ричард Роксбург, Роб Коллинз, Финн Литтл Рэйчел Гордон, Пип Миллер, Мирко Гриллини, Трэйси Манн
Музыка:Гейб Ноэль
Производство:Австралия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:15 августа 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:15 августа 2019
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