Ангел мой

Режиссер: Ким Фаррант

Жанры: Драма, Триллер.

Несколько лет Лиззи не может смириться с потерей дочери, погибшей при пожаре. Но однажды она знакомится с чужой девочкой и принимает ее за своего потерянного ребенка.

Сценарий: Люк Дейвис, Дэвид Ригал

В ролях: Ивонн Страховски, Люк Эванс, Нуми Рапас, Ричард Роксбург, Роб Коллинз, Финн Литтл Рэйчел Гордон, Пип Миллер, Мирко Гриллини, Трэйси Манн

Музыка: Гейб Ноэль