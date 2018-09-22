Анна Каренина
Жанры: Мюзикл.
Впервые оригинальную российскую театральную постановку можно будет увидеть и на больших экранах.
«Анна Каренина» – великий роман, известный каждому. Это шедевр мировой классики о взаимоотношениях мужчины и женщины. Драматическая история любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего молодого офицера Алексея Вронского разворачивается на фоне блеска и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века.
Мюзикл впервые был представлен на театральной сцене в 2016 году и с тех пор спектакль сопровождают неизменные аншлаги. Его киноверсия дает возможность не только оказаться в эпицентре происходящих событий, но и погрузиться во внутренний мир героев.
В сентябре этого года фильм покажут в России. И те зрители, которые не имеют возможности приехать в Москву и посетить «Анну Каренину» в Театре оперетты, получат шанс насладиться ярким и красочным мюзиклом в кино.
Ограничения:12+
Дата релиза:22 сентября 2018