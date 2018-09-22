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Анна Каренина

Режиссер:Е. Шин
Жанры: Мюзикл.

Впервые оригинальную российскую театральную постановку можно будет увидеть и на больших экранах.

«Анна Каренина» – великий роман, известный каждому. Это шедевр мировой классики о взаимоотношениях мужчины и женщины. Драматическая история любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего молодого офицера Алексея Вронского разворачивается на фоне блеска и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века.

Мюзикл впервые был представлен на театральной сцене в 2016 году и с тех пор спектакль сопровождают неизменные аншлаги. Его киноверсия дает возможность не только оказаться в эпицентре происходящих событий, но и погрузиться во внутренний мир героев.

В сентябре этого года фильм покажут в России. И те зрители, которые не имеют возможности приехать в Москву и посетить «Анну Каренину» в Театре оперетты, получат шанс насладиться ярким и красочным мюзиклом в кино.

Продолжительность:132 мин
В ролях:Екатерина Гусева, Сергей Ли, Александр Маракулин, Наталия Быстрова, Денис Дэмкив, Андрей Александрин, Карине Асирян, Максим Заусалин, Оксана Лесничая, Лика Рулла, Александр Маркелов, Элла Меркулова, Станислав Безгин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:22 сентября 2018
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