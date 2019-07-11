Анна
Режиссер:Люк Бессон
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.
Продолжительность:119 мин
Сценарий:Люк Бессон
В ролях:Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи, Лера Абова, Александр Петров, Никита Павленко, Анна Криппа, Алексей Маслодудов, Эрик Годон
Музыка:Эрик Серра
В ролях:Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи, Лера Абова, Александр Петров, Никита Павленко, Анна Криппа, Алексей Маслодудов, Эрик Годон
Музыка:Эрик Серра
Производство:Франция, США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
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