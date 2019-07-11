Анна Режиссер: Люк Бессон

Жанры: Боевик, Триллер. История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире. Продолжительность: 119 мин Сценарий: Люк Бессон

В ролях: Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи, Лера Абова, Александр Петров, Никита Павленко, Анна Криппа, Алексей Маслодудов, Эрик Годон

Музыка: Эрик Серра Производство: Франция, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 11 июля 2019

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!