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Анна

Режиссер:Люк Бессон
Жанры: Боевик, Триллер.

История Анны, чья несравненная красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.

Продолжительность:119 мин
Сценарий:Люк Бессон
В ролях:Саша Лусс, Хелен Миррен, Люк Эванс, Киллиан Мёрфи, Лера Абова, Александр Петров, Никита Павленко, Анна Криппа, Алексей Маслодудов, Эрик Годон
Музыка:Эрик Серра
Производство:Франция, США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 11 по 14 июля
22:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 11 по 14 июля
20:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 13 по 14 июля
11:10 (200 р.)
13:40 (300 р.)
16:10 (300 р.)
18:40 (300 р.)
21:10 (300 р.)
23:40 (300 р.)
МурманскБольшой зал
14 июля
11:30 (300)
16:25 (350)
21:20 (350)
23:45 (150)
c 15 по 17 июля
11:30 (200)
16:25 (200)
21:20 (250)
23:45 (150)
c 18 по 19 июля
16:10 (200)
23:15 (150)
c 20 по 21 июля
16:10 (300)
23:15 (150)
c 22 по 24 июля
16:10 (200)
23:15 (150)
Северное сияниеОранжевый зал
14 июля
11:30 (300)
13:55 (390)
18:50 (390)
21:15 (390)
23:40 (300)
c 15 по 17 июля
11:30 (200)
13:55 (200)
18:50 (250)
21:15 (250)
23:40 (200)
Северное сияниеПремьер зал
14 июля
12:50 (350)
17:45 (390)
22:45 (300)
c 15 по 17 июля
12:50 (300)
17:45 (350)
22:45 (300)
c 18 по 24 июля
17:25 (350)
22:10 (300)
АврораОсновной зал
14 июля
13:20 (200)
18:15 (250)
23:10 (200)
c 15 по 17 июля
13:20 (150)
18:15 (200)
23:10 (150)
c 18 по 19 июля
16:10 (150)
23:15 (150)
c 20 по 21 июля
16:10 (200)
23:15 (200)
c 22 по 24 июля
16:10 (150)
23:15 (150)

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