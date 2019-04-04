Амундсен
Режиссер:Эспен Сандберг
Жанры: Приключения, Драма, Биография, История.
Жанры: Приключения, Драма, Биография, История.
Молодой норвежский путешественник грезит об открытии неизведанных полярных земель. В погоне за мечтой и грандиозными свершениями герой жертвует всем: семейными узами, дружбой, любовью всей жизни. Получая взамен ледяные пустыни, бездонные трещины, нечеловеческий холод, метели и вечную мерзлоту.
Продолжительность:125 мин
Сценарий:Равн Ланесског
В ролях:Кэтрин Уотерстон, Пол Сверре Валхейм Хаген, Оле Кристоффер Эртвог, Йонас Страндт Гравли, Тронд Эспен Сейм, Кристиан Рубек, Мадс Сьёгард Петтерсен, Фридтьов Сохейм, Ида Урсин-Хольм, Войтех Котек
Музыка:Юхан Сёдерквист
В ролях:Кэтрин Уотерстон, Пол Сверре Валхейм Хаген, Оле Кристоффер Эртвог, Йонас Страндт Гравли, Тронд Эспен Сейм, Кристиан Рубек, Мадс Сьёгард Петтерсен, Фридтьов Сохейм, Ида Урсин-Хольм, Войтех Котек
Музыка:Юхан Сёдерквист
Производство:Норвегия
Ограничения:12+
Дата релиза:04 апреля 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:04 апреля 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!