Амундсен Режиссер: Эспен Сандберг

Жанры: Приключения, Драма, Биография, История. Молодой норвежский путешественник грезит об открытии неизведанных полярных земель. В погоне за мечтой и грандиозными свершениями герой жертвует всем: семейными узами, дружбой, любовью всей жизни. Получая взамен ледяные пустыни, бездонные трещины, нечеловеческий холод, метели и вечную мерзлоту. Продолжительность: 125 мин Сценарий: Равн Ланесског

В ролях: Кэтрин Уотерстон, Пол Сверре Валхейм Хаген, Оле Кристоффер Эртвог, Йонас Страндт Гравли, Тронд Эспен Сейм, Кристиан Рубек, Мадс Сьёгард Петтерсен, Фридтьов Сохейм, Ида Урсин-Хольм, Войтех Котек

Музыка: Юхан Сёдерквист Производство: Норвегия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 04 апреля 2019

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