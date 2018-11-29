Амбивалентность

Режиссер: Антон Бильжо

Жанры: Драма.

Два друга молодых психиатра воспринимают жизнь по-разному. Один хочет поступать правильно. Второй - ставить эксперименты. Один прилежный ученик. Второй нарушитель спокойствия. Один любит, ненавидя. Второй ненавидит, любя. Жаль только, что предмет страсти у них один - Катерина Сергеевна. Для одного она мама, жена папы. Для другого - любовница.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Сергей Тарамаев, Любовь Львова

В ролях: Данил Стеклов, Егор Морозов, Ольга Цирсен, Валентина Куваева, Валентин Самохин, Иван Верховых, Галина Стаханова, Ксения Базанова, Дмитрий Журавлев

Музыка: Вадим Маевский, Александр Туркунов