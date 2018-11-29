Амбивалентность
Режиссер:Антон Бильжо
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Два друга молодых психиатра воспринимают жизнь по-разному. Один хочет поступать правильно. Второй - ставить эксперименты. Один прилежный ученик. Второй нарушитель спокойствия. Один любит, ненавидя. Второй ненавидит, любя. Жаль только, что предмет страсти у них один - Катерина Сергеевна. Для одного она мама, жена папы. Для другого - любовница.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Сергей Тарамаев, Любовь Львова
В ролях:Данил Стеклов, Егор Морозов, Ольга Цирсен, Валентина Куваева, Валентин Самохин, Иван Верховых, Галина Стаханова, Ксения Базанова, Дмитрий Журавлев
Музыка:Вадим Маевский, Александр Туркунов
В ролях:Данил Стеклов, Егор Морозов, Ольга Цирсен, Валентина Куваева, Валентин Самохин, Иван Верховых, Галина Стаханова, Ксения Базанова, Дмитрий Журавлев
Музыка:Вадим Маевский, Александр Туркунов
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:29 ноября 2018
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