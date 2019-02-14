Алита: Боевой ангел (Субтитры)

Режиссер: Роберт Родригес

Жанры: Фантастика, Боевик, Мелодрама, Триллер, Приключения.

На дворе XXVI век. Доктор Идо находит останки девушки-киборга Алиты на свалке возле Железного города. Он относит ее к себе в лабораторию и находит способ оживить робота. Очнувшись, Алита осознает, что полностью утратила память. Все вокруг она познает заново, мир для девушки-киборга совершенно неузнаваем. Доктор Идо пытается отгородить свое дитя от ее загадочного прошлого, но вскоре объявляется старый друг Алиты по имени Хьюго и предлагает ей вернуть память. Между ними растет привязанность, и девушка почти соглашается, но внезапно на Алиту выходят элитные бойцы спецподразделения. В схватке с ними девушка-киборг открывает в себе невероятные способности к бою, которые она сможет применить, чтобы спасти всех, кто ей дорог и близок. Но чтобы найти своего врага, ей придется восстановить память и узнать страшную правду о себе самой.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Джеймс Кэмерон, Лаэта Калогридис, Роберт Родригес

В ролях: Роза Салазар, Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Махершала Али, Эд Скрейн, Джеки Эрл Хейли, Keean Johnson, Хорхе Лендеборг мл., Лана Кондор, Идара Виктор

Музыка: Джанки Экс-Эл