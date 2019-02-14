Алита: Боевой ангел
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Мелодрама, Приключения.
На дворе XXVI век. Доктор Идо находит останки девушки-киборга Алиты на свалке возле Железного города. Он относит ее к себе в лабораторию и находит способ оживить робота. Очнувшись, Алита осознает, что полностью утратила память. Все вокруг она познает заново, мир для девушки-киборга совершенно неузнаваем. Доктор Идо пытается отгородить свое дитя от ее загадочного прошлого, но вскоре объявляется старый друг Алиты по имени Хьюго и предлагает ей вернуть память. Между ними растет привязанность, и девушка почти соглашается, но внезапно на Алиту выходят элитные бойцы спецподразделения. В схватке с ними девушка-киборг открывает в себе невероятные способности к бою, которые она сможет применить, чтобы спасти всех, кто ей дорог и близок. Но чтобы найти своего врага, ей придется восстановить память и узнать страшную правду о себе самой.
В ролях:Роза Салазар, Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Махершала Али, Эд Скрейн, Джеки Эрл Хейли, Keean Johnson, Хорхе Лендеборг мл., Лана Кондор, Идара Виктор
Музыка:Джанки Экс-Эл
Ограничения:16+
Дата релиза:14 февраля 2019