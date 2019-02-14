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Алита: Боевой ангел

Режиссер:Роберт Родригес
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Мелодрама, Приключения.

На дворе XXVI век. Доктор Идо находит останки девушки-киборга Алиты на свалке возле Железного города. Он относит ее к себе в лабораторию и находит способ оживить робота. Очнувшись, Алита осознает, что полностью утратила память. Все вокруг она познает заново, мир для девушки-киборга совершенно неузнаваем. Доктор Идо пытается отгородить свое дитя от ее загадочного прошлого, но вскоре объявляется старый друг Алиты по имени Хьюго и предлагает ей вернуть память. Между ними растет привязанность, и девушка почти соглашается, но внезапно на Алиту выходят элитные бойцы спецподразделения. В схватке с ними девушка-киборг открывает в себе невероятные способности к бою, которые она сможет применить, чтобы спасти всех, кто ей дорог и близок. Но чтобы найти своего врага, ей придется восстановить память и узнать страшную правду о себе самой.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Джеймс Кэмерон, Лаэта Калогридис, Роберт Родригес
В ролях:Роза Салазар, Кристоф Вальц, Дженнифер Коннелли, Махершала Али, Эд Скрейн, Джеки Эрл Хейли, Keean Johnson, Хорхе Лендеборг мл., Лана Кондор, Идара Виктор
Музыка:Джанки Экс-Эл
Производство:Канада, Аргентина, США
Ограничения:16+
Дата релиза:14 февраля 2019
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 14 по 15 февраля
11:00 (300)
13:20 (300)
15:40 (300)
18:00 (390)
20:20 (390)
22:40 (300)
c 16 по 17 февраля
11:00 (300)
13:20 (390)
15:40 (390)
18:00 (390)
20:20 (390)
22:40 (300)
c 18 по 20 февраля
11:00 (200)
13:20 (200)
15:40 (200)
18:00 (250)
20:20 (250)
22:40 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 14 по 17 февраля
19:15 (390 в 3D)
21:35 (390 в 3D)
23:55 (300 в 3D)
c 18 по 20 февраля
19:15 (250 в 3D)
21:35 (250 в 3D)
23:55 (200 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 16 февраля
00:20 (250 р.)
МурманскБольшой зал
c 14 по 15 февраля
13:00 (300 в 3D)
17:20 (350 в 3D)
19:45 (350 в 3D)
22:10 (300 в 3D)
c 16 по 17 февраля
13:00 (350 в 3D)
17:20 (350 в 3D)
19:45 (350 в 3D)
22:10 (300 в 3D)
c 18 по 20 февраля
13:00 (200 в 3D)
17:20 (250 в 3D)
19:45 (250 в 3D)
22:10 (200 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 14 по 15 февраля
12:40 (400 р. в 3D)
15:05 (800 р. в 3D)
17:30 (800 р. в 3D)
20:00 (1000 р. в 3D)
c 16 по 17 февраля
12:40 (600 р. в 3D)
15:05 (800 р. в 3D)
17:30 (800 р. в 3D)
20:00 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №4
c 14 по 15 февраля
11:45 (150 р.)
14:10 (200 р.)
16:35 (300 р.)
21:30 (300 р.)
c 16 по 17 февраля
11:45 (200 р.)
14:10 (300 р.)
16:35 (300 р.)
21:30 (300 р.)
АврораОсновной зал
c 14 по 17 февраля
15:05 (200)
19:45 (250)
22:05 (200)
c 18 по 20 февраля
15:05 (150)
19:45 (200)
22:05 (150)
Мираж СинемаКинозал №2
c 14 по 15 февраля
11:00 (450 р. в 3D)
13:25 (700 р. в 3D)
15:50 (700 р. в 3D)
18:15 (800 р. в 3D)
20:40 (800 р. в 3D)
23:05 (800 р. в 3D)
c 16 по 17 февраля
11:00 (600 р. в 3D)
13:25 (700 р. в 3D)
15:50 (700 р. в 3D)
18:15 (800 р. в 3D)
20:40 (800 р. в 3D)
23:05 (800 р. в 3D)
Северное сияниеСиний зал
c 14 по 17 февраля
18:50 (350)
c 18 по 20 февраля
18:50 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 14 по 15 февраля
10:20 (300 в 3D)
12:40 (350 в 3D)
15:05 (350 в 3D)
17:25 (390 в 3D)
19:45 (390 в 3D)
22:05 (300 в 3D)
c 16 по 17 февраля
10:20 (300 в 3D)
12:40 (350 в 3D)
15:05 (390 в 3D)
17:25 (390 в 3D)
19:45 (390 в 3D)
22:05 (300 в 3D)
c 18 по 20 февраля
10:20 (200 в 3D)
12:40 (300 в 3D)
15:05 (300 в 3D)
17:25 (350 в 3D)
19:45 (350 в 3D)
22:05 (300 в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 14 по 15 февраля
17:35 (от 210 р.)
20:10 (от 210 р.)
c 16 по 17 февраля
17:35 (от 260 р.)
20:10 (от 260 р.)
c 18 по 20 февраля
17:35 (от 150 р.)
20:10 (от 150 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 14 по 15 февраля
11:10 (от 170 р.)
13:40 (от 200 р.)
16:10 (от 210 р.)
c 16 по 17 февраля
11:10 (от 210 р.)
13:40 (от 240 р.)
16:10 (от 260 р.)
c 18 по 20 февраля
11:10 (от 150 р.)
13:40 (от 150 р.)
16:10 (от 150 р.)

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