Али, рули!
Режиссер:Майкл Даус
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Скромный водитель Uber по имени Стю подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Триппер Клэнси
В ролях:Кумэйл Нанджиани, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Бетти Гилпин, Натали Моралес, Стив Хоуи, Мира Сорвино, Ико Уайс, Джимми Татро, Лион Бекуив
Музыка:Джозеф Трапанезе
В ролях:Кумэйл Нанджиани, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Бетти Гилпин, Натали Моралес, Стив Хоуи, Мира Сорвино, Ико Уайс, Джимми Татро, Лион Бекуив
Музыка:Джозеф Трапанезе
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
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