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Али, рули!

Режиссер:Майкл Даус
Жанры: Боевик, Комедия.

Скромный водитель Uber по имени Стю подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Триппер Клэнси
В ролях:Кумэйл Нанджиани, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Бетти Гилпин, Натали Моралес, Стив Хоуи, Мира Сорвино, Ико Уайс, Джимми Татро, Лион Бекуив
Музыка:Джозеф Трапанезе
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 11 по 14 июля
23:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 13 по 14 июля
12:25 (200 р.)
16:25 (300 р.)
18:20 (300 р.)
20:20 (300 р.)
22:20 (300 р.)
00:20 (150 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 14 по 17 июля
10:40 (200)
12:30 (200)
14:20 (200)
17:50 (250)
19:40 (250)
23:10 (200)

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