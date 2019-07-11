Али, рули!

Режиссер: Майкл Даус

Жанры: Боевик, Комедия.

Скромный водитель Uber по имени Стю подбирает пассажира, который оказывается полицейским, идущим по следу жестокого убийцы. Таксист даже представить не мог, что теперь его ждет мучительное испытание, в ходе которого он будет отчаянно пытаться сохранить трезвый ум, жизнь и пятизвездочный рейтинг в приложении.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Триппер Клэнси

В ролях: Кумэйл Нанджиани, Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Бетти Гилпин, Натали Моралес, Стив Хоуи, Мира Сорвино, Ико Уайс, Джимми Татро, Лион Бекуив

Музыка: Джозеф Трапанезе