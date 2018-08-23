Альфа

Режиссер: Альберт Хьюз

Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Приключения.

20 000 лет назад Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет. Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И возможно, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.

Сценарий: Daniele Sebastian Wiedenhaupt, Альберт Хьюз

В ролях: Коди Смит-МакФи, Наташа Мальте, Леонор Варела, Йенс Хультен, Йоуханнес Хёйкьюр, Йоуханнессон, Мерседес Де Ла Зерда, Спенсер Богерт, Прия Раджаратнам, Майкл Круз Даль, Марцин Ковальчик

Музыка: Joseph S. DeBeasi, Майкл Стернс