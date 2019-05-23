Аладдин

Режиссер: Гай Ричи

Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Мелодрама, Комедия, Приключения.

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.

Продолжительность: 128 мин

Сценарий: Джон Огаст, Гай Ричи

В ролях: Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари, Навид Негабан, Назим Педрад, Билли Магнуссен, Джордан А. Нэш, Талия Блэр, Aubrey Lin

Музыка: Алан Менкен