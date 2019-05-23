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Аладдин

Режиссер:Гай Ричи
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Мелодрама, Комедия, Приключения.

Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.

Продолжительность:128 мин
Сценарий:Джон Огаст, Гай Ричи
В ролях:Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари, Навид Негабан, Назим Педрад, Билли Магнуссен, Джордан А. Нэш, Талия Блэр, Aubrey Lin
Музыка:Алан Менкен
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:23 мая 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 23 по 24 мая
13:25 (300)
c 25 по 26 мая
13:20 (350)
c 27 по 29 мая
13:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 23 по 24 мая
14:10 (800 р. в 3D)
16:40 (800 р. в 3D)
19:10 (1000 р. в 3D)
МурманскБольшой зал
23 мая
16:05 (300 в 3D)
20:35 (350 в 3D)
24 мая
11:05 (300 в 3D)
16:05 (300 в 3D)
20:35 (350 в 3D)
c 25 по 26 мая
11:00 (300 в 3D)
15:10 (350 в 3D)
21:25 (350 в 3D)
c 27 по 29 мая
11:00 (200 в 3D)
15:10 (200 в 3D)
21:25 (250 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 23 по 24 мая
10:45 (300)
АврораОсновной зал
23 мая
15:35 (200)
20:05 (250)
22:30 (200)
24 мая
11:05 (200)
15:35 (200)
20:05 (250)
22:30 (200)
c 25 по 26 мая
12:45 (200)
19:00 (250)
23:10 (200)
c 27 по 29 мая
12:45 (150)
19:00 (200)
23:10 (150)
Северное сияниеПремьер зал
c 23 по 24 мая
12:15 (350 в 3D)
14:40 (350 в 3D)
19:10 (390)
21:35 (300 в 3D)
c 25 по 26 мая
12:15 (350 в 3D)
16:45 (390 в 3D)
22:40 (300 в 3D)
c 27 по 29 мая
12:15 (300 в 3D)
16:45 (300 в 3D)
22:40 (300 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 23 по 24 мая
11:00 (200 р. в 3D)
13:30 (300 р. в 3D)
16:00 (300 р. в 3D)
18:30 (350 р. в 3D)
21:00 (350 р. в 3D)
23:30 (250 р. в 3D)
c 25 по 26 мая
11:00 (250 р. в 3D)
13:30 (300 р. в 3D)
16:00 (300 р. в 3D)
18:30 (350 р. в 3D)
21:00 (350 р. в 3D)
23:30 (250 р. в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
c 23 по 26 мая
17:20 (390 в 3D)
19:45 (390 в 3D)
22:10 (300 в 3D)
c 27 по 29 мая
17:20 (250 в 3D)
19:45 (250 в 3D)
22:10 (200 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
c 23 по 24 мая
16:20 (300)
20:50 (390)
23:15 (300)
c 25 по 26 мая
16:20 (390)
20:50 (390)
23:15 (300)
c 27 по 29 мая
16:20 (200)
20:50 (250)
23:15 (200)
Мираж СинемаКинозал №2
c 23 по 24 мая
10:20 (300 р.)
12:50 (300 р.)
15:20 (700 р.)
17:50 (700 р.)
20:20 (700 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
23 мая
15:10 (300)
20:15 (390)
24 мая
10:05 (300)
15:10 (300)
20:15 (390)
c 25 по 26 мая
10:05 (300)
15:05 (390)
19:15 (390)
21:40 (390)
c 27 по 29 мая
10:05 (200)
15:05 (200)
19:15 (250)
21:40 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 25 по 26 мая
10:20 (200 р.)
15:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 25 по 26 мая
11:40 (600 р.)
14:10 (800 р.)
16:40 (800 р.)
19:10 (1000 р.)

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