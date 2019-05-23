Аладдин
Режиссер:Гай Ричи
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Мелодрама, Комедия, Приключения.
Жанры: Мюзикл, Фэнтези, Мелодрама, Комедия, Приключения.
Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визирь Аграбы Джафар, намеревается захватить власть над Аграбой, а для этого он стремится заполучить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют «алмаз неограненный», и этим человеком является никто иной как сам Аладдин.
Продолжительность:128 мин
Сценарий:Джон Огаст, Гай Ричи
В ролях:Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари, Навид Негабан, Назим Педрад, Билли Магнуссен, Джордан А. Нэш, Талия Блэр, Aubrey Lin
Музыка:Алан Менкен
В ролях:Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари, Навид Негабан, Назим Педрад, Билли Магнуссен, Джордан А. Нэш, Талия Блэр, Aubrey Lin
Музыка:Алан Менкен
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:23 мая 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:23 мая 2019
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