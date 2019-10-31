Алла Пугачева. Тот самый концерт

Режиссер: Филипп Григорьян, Татьяна Гулина

Жанры: Музыкальный, Концерт.

Грандиозный концерт Аллы Пугачёвой, который состоялся 17 апреля 2019 года в Кремле в честь юбилея артистки. «Алла Пугачева. Тот самый концерт» – хроника первого за 10 лет концертного шоу Примадонны.

В создании юбилейного концерта Аллы Пугачевой приняли участие настоящие звёзды: театральный режиссёр, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссёр театра, кино и телевидения Егор Дружинин, с постановкой некоторых танцевальных номеров помогал премьер Большого театра Артём Овчаренко.

Продолжительность: 98 мин

В ролях: Алла Пугачёва

