Алла Пугачева. Тот самый концерт
Режиссер:Филипп Григорьян, Татьяна Гулина
Жанры: Музыкальный, Концерт.
Жанры: Музыкальный, Концерт.
Грандиозный концерт Аллы Пугачёвой, который состоялся 17 апреля 2019 года в Кремле в честь юбилея артистки. «Алла Пугачева. Тот самый концерт» – хроника первого за 10 лет концертного шоу Примадонны.
В создании юбилейного концерта Аллы Пугачевой приняли участие настоящие звёзды: театральный режиссёр, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссёр театра, кино и телевидения Егор Дружинин, с постановкой некоторых танцевальных номеров помогал премьер Большого театра Артём Овчаренко.
Продолжительность:98 мин
В ролях:Алла Пугачёва
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:31 октября 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:31 октября 2019
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