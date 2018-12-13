Аквамен

Режиссер: Джеймс Ван

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Продолжительность: 143 мин

Сценарий: Уилл Билл, Дэвид Лесли Джонсон, Морт Вейзингер

В ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Яхья Абдул-Матин II, Темуэра Моррисон, Луди Юэнь, Майкл Бич

Музыка: Руперт Грегсон-Уильямс