Аквамен
Режиссер:Джеймс Ван
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.
Продолжительность:143 мин
Сценарий:Уилл Билл, Дэвид Лесли Джонсон, Морт Вейзингер
В ролях:Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Яхья Абдул-Матин II, Темуэра Моррисон, Луди Юэнь, Майкл Бич
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс
В ролях:Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Яхья Абдул-Матин II, Темуэра Моррисон, Луди Юэнь, Майкл Бич
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:13 декабря 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:13 декабря 2018
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