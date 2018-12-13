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Аквамен

Режиссер:Джеймс Ван
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

Продолжительность:143 мин
Сценарий:Уилл Билл, Дэвид Лесли Джонсон, Морт Вейзингер
В ролях:Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон, Николь Кидман, Дольф Лундгрен, Яхья Абдул-Матин II, Темуэра Моррисон, Луди Юэнь, Майкл Бич
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:13 декабря 2018
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АврораОсновной зал
c 13 по 16 декабря
19:55 (250)
c 17 по 19 декабря
19:55 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 13 по 16 декабря
23:55 (300)
c 17 по 19 декабря
23:55 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 15 по 16 декабря
11:50 (600 р. в 3D)
14:35 (800 р. в 3D)
17:20 (800 р. в 3D)
20:05 (1000 р. в 3D)
22:50 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №5
c 15 по 16 декабря
11:10 (200 р.)
13:55 (300 р.)
16:40 (300 р.)
19:25 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 15 по 16 декабря
10:30 (600 р. в 3D)
13:15 (700 р. в 3D)
16:00 (700 р. в 3D)
18:45 (800 р. в 3D)
21:30 (800 р. в 3D)
00:15 (500 р. в 3D)
МурманскБольшой зал
16 декабря
13:35 (350 в 3D)
23:00 (300 в 3D)
c 17 по 19 декабря
11:10 (200 в 3D)
16:15 (200 в 3D)
21:15 (250 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
16 декабря
15:00 (390)
19:35 (390)
22:20 (300)
c 17 по 19 декабря
15:00 (200)
19:35 (250)
22:20 (200)
Северное сияниеПремьер зал
16 декабря
10:10 (300 в 3D)
12:50 (350 в 3D)
17:55 (390 в 3D)
20:35 (390 в 3D)
23:15 (300 в 3D)
c 17 по 19 декабря
10:10 (200 в 3D)
12:50 (300 в 3D)
17:55 (350 в 3D)
20:35 (350 в 3D)
23:15 (300 в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
16 декабря
10:50 (300)
13:30 (390 в 3D)
16:10 (390)
18:50 (390 в 3D)
21:30 (390)
c 17 по 19 декабря
10:50 (200)
13:30 (200 в 3D)
16:10 (200)
18:50 (250 в 3D)
21:30 (250)

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