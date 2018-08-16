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Аксель

Режиссер:Оливер Дэйли
Жанры: Фантастика, Приключения, Семейный.

Юный мотоциклист Майлз случайно находит новую военную разработку – гигантскую собаку-робота по имени Аксель. Обладая искусственным интеллектом следующего поколения, но с огромным сердцем верного пса, Аксель быстро становится лучшим другом парня. Но военные не намерены просто так отказаться от металлического зверя, который превзошел в развитии их самые смелые ожидания. История настоящей дружбы и преданности вышла на новый технологический уровень, но вечные законы жизни остались прежними: ты всегда в ответе за тех, кого приручил.

Сценарий:Оливер Дэйли
В ролях:Томас Джейн, Бекки Джи, Тед МакГинли, Амин Наземзадех, Алекс Нюстадтер, Эрик Этебари, Алекс МакНиколл, Дориан Кинги, Hassie Harrison, Стэйси Арвен Рааб
Музыка:Йен Хултквист
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:16 августа 2018
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Мираж СинемаКинозал №4
c 16 по 19 августа
16:30 (300 р.)
18:30 (300 р.)
20:35 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 16 по 17 августа
11:45 (400 р.)
c 18 по 19 августа
11:45 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 16 по 17 августа
10:20 (150 р.)
14:15 (200 р.)
23:55 (150 р.)
c 18 по 19 августа
10:20 (200 р.)
14:15 (300 р.)
23:55 (150 р.)

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