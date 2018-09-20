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Агент Джонни Инглиш 3.0

Режиссер:Великобритания, Франция, США
Жанры: Боевик, Комедия, Приключения.

Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш – боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Уильям Дэвис
В ролях:Эмма Томпсон, Ольга Куриленко, Роуэн Эткинсон, Джейк Лэси, Бен Миллер, Миранда Хеннесси, Адам Джеймс, Пиппа Беннетт-Уорнер, Ирена Тишина, Джеймс Илс
Музыка:Ховард Гудолл
Производство:Великобритания, Франция, США
Ограничения:12+
Дата релиза:20 сентября 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 20 по 21 сентября
11:10 (160)
11:10 (160)
11:10 (160)
11:10 (160)
11:10 (160)
11:10 (160)
11:10 (160)
11:10 (160)
11:10 (160)
11:10 (160)
11:10 (160)
11:10 (160)
13:10 (160)
13:10 (160)
13:10 (160)
13:10 (160)
13:10 (160)
13:10 (160)
13:10 (160)
13:10 (160)
13:10 (160)
13:10 (160)
15:10 (200)
15:10 (200)
15:10 (200)
15:10 (200)
15:10 (200)
15:10 (200)
15:10 (200)
15:10 (200)
19:00 (200)
19:00 (200)
19:00 (200)
19:00 (200)
19:00 (200)
21:00 (200)
21:00 (200)
21:00 (200)
c 22 по 23 сентября
11:10 (200)
13:10 (200)
15:10 (250)
21:05 (250)
24 сентября
11:10 (160)
13:10 (160)
15:10 (200)
21:05 (200)
25 сентября
11:10 (150)
13:10 (150)
15:10 (150)
21:05 (150)
26 сентября
11:10 (160)
13:10 (160)
15:10 (200)
21:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 20 по 21 сентября
10:45 (150 р.)
12:40 (150 р.)
14:35 (200 р.)
16:30 (300 р.)
18:25 (300 р.)
20:20 (300 р.)
22:20 (300 р.)
00:15 (250 р.)
c 22 по 23 сентября
10:45 (200 р.)
12:40 (200 р.)
14:35 (300 р.)
16:30 (300 р.)
18:25 (300 р.)
20:20 (300 р.)
22:20 (300 р.)
00:15 (250 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 20 по 23 сентября
23:30 (300)
c 24 по 26 сентября
23:30 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 20 по 23 сентября
17:20 (800 р.)
19:15 (1000 р.)
21:10 (1000 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
20 сентября
23:00 (300)
21 сентября
11:00 (300)
15:10 (300)
17:00 (390)
21:10 (390)
23:00 (300)
c 22 по 23 сентября
11:00 (300)
15:10 (390)
17:00 (390)
21:10 (390)
23:00 (300)
c 24 по 26 сентября
11:00 (200)
15:10 (200)
17:00 (250)
21:10 (250)
23:00 (200)
МурманскБольшой зал
20 сентября
20:45 (350)
21 сентября
09:00 (300)
12:55 (300)
16:45 (300)
20:45 (350)
22 сентября
09:00 (300)
12:50 (300)
20:20 (350)
23 сентября
09:00 (300)
12:55 (300)
16:45 (350)
20:45 (350)
24 сентября
09:00 (150)
12:55 (200)
16:45 (200)
20:45 (250)
25 сентября
09:00 (150)
12:50 (200)
21:00 (250)
26 сентября
09:00 (150)
12:55 (200)
16:45 (200)
20:45 (250)
Северное сияниеКрасный зал
20 сентября
19:45 (390)
c 21 по 23 сентября
17:55 (390)
19:45 (390)
c 24 по 26 сентября
17:55 (250)
19:45 (250)
Северное сияниеПремьер зал
20 сентября
18:45 (390)
c 21 по 23 сентября
12:30 (350)
18:45 (390)
c 24 по 26 сентября
12:30 (300)
18:45 (350)

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