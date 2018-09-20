Агент Джонни Инглиш 3.0

Режиссер: Великобритания, Франция, США

Жанры: Боевик, Комедия, Приключения.

Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш – боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Уильям Дэвис

В ролях: Эмма Томпсон, Ольга Куриленко, Роуэн Эткинсон, Джейк Лэси, Бен Миллер, Миранда Хеннесси, Адам Джеймс, Пиппа Беннетт-Уорнер, Ирена Тишина, Джеймс Илс

Музыка: Ховард Гудолл