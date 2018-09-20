Агент Джонни Инглиш 3.0
Режиссер:Великобритания, Франция, США
Жанры: Боевик, Комедия, Приключения.
Жанры: Боевик, Комедия, Приключения.
Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш – боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Уильям Дэвис
В ролях:Эмма Томпсон, Ольга Куриленко, Роуэн Эткинсон, Джейк Лэси, Бен Миллер, Миранда Хеннесси, Адам Джеймс, Пиппа Беннетт-Уорнер, Ирена Тишина, Джеймс Илс
Музыка:Ховард Гудолл
В ролях:Эмма Томпсон, Ольга Куриленко, Роуэн Эткинсон, Джейк Лэси, Бен Миллер, Миранда Хеннесси, Адам Джеймс, Пиппа Беннетт-Уорнер, Ирена Тишина, Джеймс Илс
Музыка:Ховард Гудолл
Производство:Великобритания, Франция, США
Ограничения:12+
Дата релиза:20 сентября 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:20 сентября 2018
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