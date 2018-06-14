Аферисты поневоле

Режиссер: Джеймс Окли

Жанры: Комедия.

В центре сюжета комедии супруги Питер и Харриет Фокс, проигравшие в покер бандитке немалую сумму. Но вместо того чтобы расплатиться с ней, герои сбегают в Лос-Анджелес в надежде, что их не найдут. Однако бывший игровой партнер Фоксов сдает гангстерам местонахождение неудачливой парочки, после чего герои предпринимают отчаянную попытку достать деньги, решив украсть драгоценности с помощью бывшей жены Питера и ее нового мужа.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Алекс Михаэлидес, Джеймс Окли

В ролях: Мэгги Кью, Паркер Поузи, Элис Ив, Ума Турман, София Вергара, Криспин Гловер, Тим Рот, Эшли Уильямс, Стивен Фрай, Мелисса Сью Андерсон

Музыка: Charlie Klarsfeld, Zachary Seman