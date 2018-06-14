Аферисты поневоле
Режиссер:Джеймс Окли
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В центре сюжета комедии супруги Питер и Харриет Фокс, проигравшие в покер бандитке немалую сумму. Но вместо того чтобы расплатиться с ней, герои сбегают в Лос-Анджелес в надежде, что их не найдут. Однако бывший игровой партнер Фоксов сдает гангстерам местонахождение неудачливой парочки, после чего герои предпринимают отчаянную попытку достать деньги, решив украсть драгоценности с помощью бывшей жены Питера и ее нового мужа.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Алекс Михаэлидес, Джеймс Окли
В ролях:Мэгги Кью, Паркер Поузи, Элис Ив, Ума Турман, София Вергара, Криспин Гловер, Тим Рот, Эшли Уильямс, Стивен Фрай, Мелисса Сью Андерсон
Музыка:Charlie Klarsfeld, Zachary Seman
В ролях:Мэгги Кью, Паркер Поузи, Элис Ив, Ума Турман, София Вергара, Криспин Гловер, Тим Рот, Эшли Уильямс, Стивен Фрай, Мелисса Сью Андерсон
Музыка:Charlie Klarsfeld, Zachary Seman
Производство:США, Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:14 июня 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:14 июня 2018
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