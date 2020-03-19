Афера в Майами
Режиссер:Оливье Ассайас
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.
Продолжительность:123 мин
Сценарий:Оливье Ассайас
В ролях:Ана де Армас, Вагнер Моура, Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсиа Берналь Леонардо Сбаралья, Харлис Бесерра, Джулиан Флинн, Гизела Чипе, Майкл Витович
Музыка:Эдуардо Крус
В ролях:Ана де Армас, Вагнер Моура, Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсиа Берналь Леонардо Сбаралья, Харлис Бесерра, Джулиан Флинн, Гизела Чипе, Майкл Витович
Музыка:Эдуардо Крус
Производство:Франция, Испания, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 марта 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:19 марта 2020
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