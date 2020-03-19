Афера в Майами

Режиссер: Оливье Ассайас

Жанры: Триллер.

Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.

Продолжительность: 123 мин

Сценарий: Оливье Ассайас

В ролях: Ана де Армас, Вагнер Моура, Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсиа Берналь Леонардо Сбаралья, Харлис Бесерра, Джулиан Флинн, Гизела Чипе, Майкл Витович

Музыка: Эдуардо Крус