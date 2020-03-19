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Афера в Майами

Режиссер:Оливье Ассайас
Жанры: Триллер.

Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.

Продолжительность:123 мин
Сценарий:Оливье Ассайас
В ролях:Ана де Армас, Вагнер Моура, Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсиа Берналь Леонардо Сбаралья, Харлис Бесерра, Джулиан Флинн, Гизела Чипе, Майкл Витович
Музыка:Эдуардо Крус
Производство:Франция, Испания, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 марта 2020
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ГалактикаЗал 1
c 19 по 22 марта
20:05 (от 250 Р)
c 23 по 25 марта
20:05 (от 200 Р)

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