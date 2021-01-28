Афера Оливера Твиста Режиссер: Мартин Оуэн

Жанры: Боевик, Драма. Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины. Продолжительность: 88 мин Сценарий: Салли Коллетт, Том Грасс, Кевин Лехан

В ролях: Лина Хиди, Майкл Кейн, Ноэль Кларк, Рита Ора, Дэвид Уоллиамс, Софи Симнетт, Франц Драмех, Рафф Лоу, Рик Уорден, Таня Берр

Музыка: Нил Этейл Производство: Великобритания

Ограничения: 16+

Дата релиза: 28 января 2021

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