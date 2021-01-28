Афера Оливера Твиста
Режиссер:Мартин Оуэн
Жанры: Боевик, Драма.
Жанры: Боевик, Драма.
Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Салли Коллетт, Том Грасс, Кевин Лехан
В ролях:Лина Хиди, Майкл Кейн, Ноэль Кларк, Рита Ора, Дэвид Уоллиамс, Софи Симнетт, Франц Драмех, Рафф Лоу, Рик Уорден, Таня Берр
Музыка:Нил Этейл
В ролях:Лина Хиди, Майкл Кейн, Ноэль Кларк, Рита Ора, Дэвид Уоллиамс, Софи Симнетт, Франц Драмех, Рафф Лоу, Рик Уорден, Таня Берр
Музыка:Нил Этейл
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:28 января 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:28 января 2021
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