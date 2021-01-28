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Афера Оливера Твиста

Режиссер:Мартин Оуэн
Жанры: Боевик, Драма.

Юный талантливый художник, живущий в Лондоне, случайно попадает в банду, которая готовит дерзкую кражу бесценной картины.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Салли Коллетт, Том Грасс, Кевин Лехан
В ролях:Лина Хиди, Майкл Кейн, Ноэль Кларк, Рита Ора, Дэвид Уоллиамс, Софи Симнетт, Франц Драмех, Рафф Лоу, Рик Уорден, Таня Берр
Музыка:Нил Этейл
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:28 января 2021
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ГалактикаЗал 3
c 28 января по 3 февраля
17:20 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
1 февраля
19:35 (250)
c 2 по 3 февраля
15:15 (200)
19:35 (250)

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