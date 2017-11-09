Афера доктора Нока

Режиссер: Лоррэйн Леви

Жанры: Комедия.

1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, устраивается… врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок – мастер в искусстве манипуляции и соблазнения – почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Лоррэйн Леви, Жуль Ромен

В ролях: Омар Си, Алекс Лутс, Ана Жирардо,Сабин Азема, Паскаль Элбе, Одри Дана, Мишель Вюйермоз, Кристиан Эк, Элен Венсан, Андреа Ферреоль

Музыка: Сирилль Офорт