Афера доктора Нока
Режиссер:Лоррэйн Леви
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, устраивается… врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок – мастер в искусстве манипуляции и соблазнения – почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Лоррэйн Леви, Жуль Ромен
В ролях:Омар Си, Алекс Лутс, Ана Жирардо,Сабин Азема, Паскаль Элбе, Одри Дана, Мишель Вюйермоз, Кристиан Эк, Элен Венсан, Андреа Ферреоль
Музыка:Сирилль Офорт
В ролях:Омар Си, Алекс Лутс, Ана Жирардо,Сабин Азема, Паскаль Элбе, Одри Дана, Мишель Вюйермоз, Кристиан Эк, Элен Венсан, Андреа Ферреоль
Музыка:Сирилль Офорт
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:09 ноября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:09 ноября 2017
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