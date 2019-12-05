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Аэронавты

Режиссер:Том Харпер
Жанры: Мелодрама, Драма, Биография, Приключения.

Лондон. 1862 год. Она – очаровательная богатая молодая женщина, увлеченная управлением воздушных шаров. Он – исследователь метеоролог, готовый на все, чтобы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на аэростате, через бури и грозы на край неизведанного мира, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики…

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Джек Торн, Том Харпер
В ролях:Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Химеш Патель, Том Кортни, Фиби Фокс, Энн Рейд, Тим Макиннерни, Роберт Гленистер, Ребекка Фронт, Левин Ллойд
Музыка:Стивен Прайс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 5 по 8 декабря
18:55 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
6 декабря
20:45 (350)
c 7 по 8 декабря
15:50 (350)
20:45 (350)
c 9 по 11 декабря
15:50 (150)
20:45 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
c 12 по 13 декабря
17:25 (150)
14 декабря
17:25 (300)
15 декабря
19:30 (300)
c 16 по 18 декабря
17:25 (150)

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