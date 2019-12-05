Аэронавты
Режиссер:Том Харпер
Жанры: Мелодрама, Драма, Биография, Приключения.
Жанры: Мелодрама, Драма, Биография, Приключения.
Лондон. 1862 год. Она – очаровательная богатая молодая женщина, увлеченная управлением воздушных шаров. Он – исследователь метеоролог, готовый на все, чтобы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на аэростате, через бури и грозы на край неизведанного мира, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики…
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Джек Торн, Том Харпер
В ролях:Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Химеш Патель, Том Кортни, Фиби Фокс, Энн Рейд, Тим Макиннерни, Роберт Гленистер, Ребекка Фронт, Левин Ллойд
Музыка:Стивен Прайс
В ролях:Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Химеш Патель, Том Кортни, Фиби Фокс, Энн Рейд, Тим Макиннерни, Роберт Гленистер, Ребекка Фронт, Левин Ллойд
Музыка:Стивен Прайс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2019
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