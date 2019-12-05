Аэронавты

Режиссер: Том Харпер

Жанры: Мелодрама, Драма, Биография, Приключения.

Лондон. 1862 год. Она – очаровательная богатая молодая женщина, увлеченная управлением воздушных шаров. Он – исследователь метеоролог, готовый на все, чтобы совершить научный прорыв. Самой судьбой им было предназначено взлететь выше, чем кто-либо в истории. Вдвоем они отправятся в отчаянное путешествие на аэростате, через бури и грозы на край неизведанного мира, где воздух разряжен, а шансы на выживание невелики…

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Джек Торн, Том Харпер

В ролях: Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн, Химеш Патель, Том Кортни, Фиби Фокс, Энн Рейд, Тим Макиннерни, Роберт Гленистер, Ребекка Фронт, Левин Ллойд

Музыка: Стивен Прайс