128596

Абатуар. Лабиринт страха

Режиссер:Даррен Линн Боусман
Жанры: Ужасы, Триллер.

Вернувшись в дом, где была жестоко убита ее семья, Джулия обнаруживает, что комната, где произошло преступление, исчезла. Со своим парнем Декланом она выясняет, что такое случалось и с другими домами, где происходили страшные события.

В это время в затерянном на карте месте некто строит настоящий ад на земле  чудовищное строение с уходящим в бесконечность лабиринтом жутких комнат, населенных призраками. Единственный способ разгадать тайну гибели семьи — это открыть двери страшного дома и пройти через все его ловушки. За ними скрывается правда, еще более ужасная, чем предполагала Джулия.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Кристофер Монфетт
В ролях:Джессика Лаундес, Джо Андерсон, Дэйтон Калли, Лин Шэй, Джон МакКоннелл, Брайан Бэтт, Майкл Паре, Дж. ЛаРоуз, Джеки Таттл, Джэй Хьюджули
Музыка:Марк Сэйфритц
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:24 ноября 2016
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Одиссея Трансильвания-холл
c 22 по 23 декабря
23:20 (150 р.)
c 24 по 25 декабря
23:20 (150 р.)
c 26 по 28 декабря
23:20 (150 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?