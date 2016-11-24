Абатуар. Лабиринт страха
Режиссер:Даррен Линн Боусман
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Вернувшись в дом, где была жестоко убита ее семья, Джулия обнаруживает, что комната, где произошло преступление, исчезла. Со своим парнем Декланом она выясняет, что такое случалось и с другими домами, где происходили страшные события.
В это время в затерянном на карте месте некто строит настоящий ад на земле – чудовищное строение с уходящим в бесконечность лабиринтом жутких комнат, населенных призраками. Единственный способ разгадать тайну гибели семьи — это открыть двери страшного дома и пройти через все его ловушки. За ними скрывается правда, еще более ужасная, чем предполагала Джулия.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Кристофер Монфетт
В ролях:Джессика Лаундес, Джо Андерсон, Дэйтон Калли, Лин Шэй, Джон МакКоннелл, Брайан Бэтт, Майкл Паре, Дж. ЛаРоуз, Джеки Таттл, Джэй Хьюджули
Музыка:Марк Сэйфритц
В ролях:Джессика Лаундес, Джо Андерсон, Дэйтон Калли, Лин Шэй, Джон МакКоннелл, Брайан Бэтт, Майкл Паре, Дж. ЛаРоуз, Джеки Таттл, Джэй Хьюджули
Музыка:Марк Сэйфритц
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:24 ноября 2016
Ограничения:16+
Дата релиза:24 ноября 2016
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