Абатуар. Лабиринт страха

Режиссер: Даррен Линн Боусман

Жанры: Ужасы, Триллер.

Вернувшись в дом, где была жестоко убита ее семья, Джулия обнаруживает, что комната, где произошло преступление, исчезла. Со своим парнем Декланом она выясняет, что такое случалось и с другими домами, где происходили страшные события.

В это время в затерянном на карте месте некто строит настоящий ад на земле – чудовищное строение с уходящим в бесконечность лабиринтом жутких комнат, населенных призраками. Единственный способ разгадать тайну гибели семьи — это открыть двери страшного дома и пройти через все его ловушки. За ними скрывается правда, еще более ужасная, чем предполагала Джулия.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Кристофер Монфетт

В ролях: Джессика Лаундес, Джо Андерсон, Дэйтон Калли, Лин Шэй, Джон МакКоннелл, Брайан Бэтт, Майкл Паре, Дж. ЛаРоуз, Джеки Таттл, Джэй Хьюджули

Музыка: Марк Сэйфритц