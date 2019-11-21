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Аббатство Даунтон

Режиссер:Майкл Энглер
Жанры: Драма, Мелодрама.

Главное событие в жизни каждого аристократа – прием правящего монарха в родовом гнезде. Однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля.

Продолжительность:122 мин
Сценарий:Джулиан Феллоуз
В ролях:Мэттью Гуд, Мэгги Смит, Элизабет Макговерн, Таппенс Мидлтон, Мишель Докери, Кейт Филлипс Аллен Лич, Джоанн Фроггатт, Софи Макшера, Хью Бонневилль
Музыка:Джон Ланн
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 ноября 2019
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c 21 по 22 ноября
14:50 (200 р.)
21:40 (300 р.)
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21:40 (300 р.)
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12:10 (400 р.)
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12:10 (600 р.)

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