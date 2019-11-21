Аббатство Даунтон
Режиссер:Майкл Энглер
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Главное событие в жизни каждого аристократа – прием правящего монарха в родовом гнезде. Однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля.
Продолжительность:122 мин
Сценарий:Джулиан Феллоуз
В ролях:Мэттью Гуд, Мэгги Смит, Элизабет Макговерн, Таппенс Мидлтон, Мишель Докери, Кейт Филлипс Аллен Лич, Джоанн Фроггатт, Софи Макшера, Хью Бонневилль
Музыка:Джон Ланн
В ролях:Мэттью Гуд, Мэгги Смит, Элизабет Макговерн, Таппенс Мидлтон, Мишель Докери, Кейт Филлипс Аллен Лич, Джоанн Фроггатт, Софи Макшера, Хью Бонневилль
Музыка:Джон Ланн
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 ноября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:21 ноября 2019
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