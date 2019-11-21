Аббатство Даунтон Режиссер: Майкл Энглер

Жанры: Драма, Мелодрама. Главное событие в жизни каждого аристократа – прием правящего монарха в родовом гнезде. Однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля. Продолжительность: 122 мин Сценарий: Джулиан Феллоуз

В ролях: Мэттью Гуд, Мэгги Смит, Элизабет Макговерн, Таппенс Мидлтон, Мишель Докери, Кейт Филлипс Аллен Лич, Джоанн Фроггатт, Софи Макшера, Хью Бонневилль

Музыка: Джон Ланн Производство: Великобритания, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 21 ноября 2019

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