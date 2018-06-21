8 подруг Оушена

Режиссер: Гэри Росс

Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал.

Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни.

Она точно знает, что для него потребуется – команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель – неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах – в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года – бале в Метрополитен-музее.

Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на виду.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Гэри Росс, Оливия Милч, Джордж Клейтон Джонсон

В ролях: Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Гриффин Данн, Дирдри Гудвин, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Даниэлла Раббани, Брайан Дж. Картер, Сара Полсон, Аквафина

Музыка: Дэниэл Пембертон