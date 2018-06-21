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8 подруг Оушена

Режиссер:Гэри Росс
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал.

Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни.

Она точно знает, что для него потребуется – команда лучших в своем деле, начиная с ее давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают команду уникальных специалистов. Их цель – неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах – в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее внимание на главном событии года – бале в Метрополитен-музее.

Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на виду.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Гэри Росс, Оливия Милч, Джордж Клейтон Джонсон
В ролях:Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Гриффин Данн, Дирдри Гудвин, Энн Хэтэуэй, Минди Кейлинг, Даниэлла Раббани, Брайан Дж. Картер, Сара Полсон, Аквафина
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:21 июня 2018
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